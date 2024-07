1 z 6

Natalia Przybysz przyznała się do aborcji w wywiadzie dla Wysokich Obcasów. I z miejsca stała się jedną z najbardziej wyszukiwanych gwiazd w sieci. Niewiele jednak osób może pamiętać, kim tak naprawdę jest Natalia Przybysz, dlatego przypominamy jej sylwetkę!

Kim jest Natalia Przybysz?

Natalia Przybysz to polska wokalistka, autorka tekstów, założycielka zespołu Sistars, z którym wydała dwa albumy „Siła sióstr” praz „A.E.I.O.U”. Z płyt zespołu pochodzą takie hity jak „Sutra” czy „Na dwa”. Sistars zdobył mnóstwo prestiżowych nagród muzycznych, a w tym 2. nagrody MTV Europe Music Awards dla najlepszego polskiego wykonawcy.

W 2006 roku piosenkarka zaczęła karierę solową. Wtedy wydała płytę „Maupka Comes Home”. W 2010 roku na rynku ukazała się album „Gram Duszy”, zaś w 2013 - „Kozmic Blues: Tribute to Janis Joplin”. Ostatni jej album to „Prąd” z 2014 roku, który uzyskał status złotej płyty.

Rodzina Natalii Przybysz

Natalia Przybysz prywatnie jest matką dwójki dzieci. W 2010 roku na świat przyszła córka, Aniela, w 2012 roku Natalia Przybysz urodziła syna Jeremiego. Obecnie związana jest z Wojciechem Zagórskim, który prowadzi ich wspólny salon urody, gdzie można zadbać nie tylko o ciało, ale i ducha. Nie jest to jej mąż - Natalia nazywa Wojciecha „narzeczonym”.

Teraz o Przybysz jest głośno z powodu wywiadu dla "Wysokich obcasów", w którym gwiazda mówi:

Ja naprawdę nie chciałam tego dziecka. Nie widziałam się znów w pieleszach domowych, w pieluchach. Mój narzeczony jest wspaniałym ojcem i cudownie zajmuje się naszymi dziećmi, ale nie chciałam mu już tego dokładać. Ja bardzo często wyjeżdżam, taką mam pracę, koncertuję, często nie ma mnie w domu. - tak mówiła o aborcji w Wysokich Obcasach.

