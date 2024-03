Sylwia Dąbrowska doskonale znana w mediach społecznościowych jako Sylwia Przybysz, to jedna z najpopularniejszych influencerek według rankingu See Bloggers. Prywatnie mama trzech uroczych córek właśnie wyprzedziła mnóstwo znanych gwiazd i w kategorii osoby publiczne znalazła się na trzecim miejscu zaraz za Anną Lewandowską i Dodą. To ogromny sukces, a 25-latka od lat udowadnia, że wciąż ma coś do powiedzenia. Uwielbiają ją miliony internautów. A kim prywatnie jest Sylwia Dąbrowska?

Reklama

Kim jest Sylwia Dąbrowska?

Sylwia Dąbrowska po ślubie z Janem Dąbrowskim zmieniła nazwisko, ale w sieci nadal jest znana jako Sylwia Przybysz. Influencerka przyszła na świat 28 sierpnia 1998 roku w Ciechanowie. Dość szybko swoje życie związała z muzyką i w wieku 15 lat zaczęła publikować w serwisie YouTube covery znanych hitów i szybko zdobyła popularność. W 2015 roku została laureatką konkursu YouTube Young Stars i w tym samy roku ukazała się jej pierwsza płyta. Na swoim koncie ma pięć krążków i wiele singli. Sylwia Dąbrowska współpracowała m.in. z Mezo, Jeremim Sikorskim, Arturem Sikorskim, zespołem Verba i Sylwią Lipką. Prywatnie influencerka związana jest z Janem Dąbrowskim, a w 2022 roku wzięli ślub jak z bajki. Od tego czasu zawodowa ścieżka Sylwii Dąbrowskiej uległa zmianie i obecnie jest jedną z najpopularniejszych influencerek, a jej kariera muzyczna zeszła na dalszy plan.

Instagram @sylwiaprzybysz

Historia miłości Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski poznali się, kiedy mieli zaledwie po kilkanaście lat. Para początkowo przyjaźniła się i łączyły ich wspólne projekty, ale z biegiem czasu pojawiło się wielkie uczucie, choć początkowo influencerka obawiała się, że przez dzielącą ich odległość aż 500 kilometrów ta znajomość nie przetrwa.

Kiedy do mnie napisał, zaprzyjaźniliśmy się bardzo, bardzo. I generalnie to była moja pierwsza miłość i w Jaśku byłam od zawsze zakochana, ale mieszkaliśmy bardzo daleko od siebie i zawsze się przyjaźniliśmy i wspieraliśmy. Ja się pogodziłam z tym, że z nim nie będę mówiła Sylwia Dąbrowska w rozmowie z Party.pl w 2019 roku

Z kolei Jan Dąbrowski tak podsumowuje początki ich znajomości:

To piękna historia. Sylwia wstawiła swoje covery na YouTube’a, przeglądałem go i znalazłem Sylwię i napisałem do niej i zaproponowałem wspólne nagranie piosenki 'Miłość rośnie wokół nas'. Nagrała ze mną piosenkę i tak się poznaliśmy mówił Jan Dąbrowski w 'Pytaniu na Śniadanie'

Ich przyjaźń przerodziła się w uczucie i mimo młodego wieku udowodnili, że mogą poważnie myśleć o założeniu rodziny.

Zobacz także

VIPHOTO/EAST NEWS

Ślub Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego

W czerwcu 2022 roku Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski wzięli ślub w górach. Para długo przygotowywała się do tego wyjątkowego wydarzenia i ich górskie wesele wyglądało niczym ślub z bajki. Panna młoda wybrała suknię w stylu księżniczki od Violi Piekut, a z kolei pan młody wybrał marynarkę w bordowym kolorze. Na ślubie pary youtuberów były obecne ich córeczki: Pola i Nela.

Najzabawniejsze jest to, że my najpierw zamówiliśmy salę weselną i orkiestrę na 2021 r., a dopiero potem zorganizowałem zaręczyny powiedział Jan Dąbrowski w rozmowie z 'Party'

Instagram/Jan Dąbrowski

Sylwia Przybysz (Sylwia Dąbrowska) ma troje dzieci

Sylwia Dąbrowska po raz pierwszy została mamą, mając zaledwie 21 lat, a jej mąż był dwa lata starszy. Para nigdy nie ukrywała, że chcą szybko zostać rodzicami i spełnili to marzenie, bo 14 stycznia 2020 roku przyszła na świat Pola. Zaledwie rok później 22 marca 2021 roku urodziła się Nela. Obie córeczki były obecne na ślubie swoich rodziców. Sylwia Dąbrowska nigdy nie ukrywała, że chcą mieć z Jankiem dużą rodzinę i nikogo nie zaskoczyła informacja o trzeciej ciąży influencerki, którą ogłosiła na początku 2023 roku, a 30 maja przyszła na świat Jaśmina. Youtuberka doskonale czuje się w roli mamy i to właśnie rodzinne życie w ostatnim czasie zajmuje ją najbardziej.

Dąbrowscy świętują urodziny córek Instagram/Sylwia Przybysz

Czym zajmuje się Sylwia Przybysz (po ślubie Sylwia Dąbrowska)?

Dziś para jest szczęśliwym małżeństwem i rodzicami trzech wspaniałych córek, udowadniając, że rodzina w tak młodym wieku to wielka przygoda, ale i ogromna odpowiedzialność. Sylwia i Jan Dąbrowscy udowodnili, że są bardzo dojrzali, a niedawno podjęli kolejną ważną decyzję w ich życiu i kupili dom, który właśnie urządzają. Sylwia Dąbrowska obecnie w mediach społecznościowych relacjonuje ich codzienne życie, ważne wydarzenia w życiu ich rodziny i oczywiście kolejne etapy urządzania wymarzonego domu. Na Instagramie influencerka zgromadziła ponad 2 miliony obserwujących i może pochwalić się ogromnym sukcesem zajęcia trzeciego miejsca w Rankingu Polskich Influencerów 2023. Brawo!

Instagram @sylwiaprzybysz

Reklama

Zobacz także: Długo wyczekiwana chwila u Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego: "Rośnij zdrowa"

fot. Piotr Fotek/REPORTER PIOTR FOTEK/REPORTER

East News/PIOTR FOTEK/REPORTER