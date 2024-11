Olga Kalicka na początku wakacji pochwaliła się, że jej serce jest już zajęte. Aktorka wraz z ukochanym i synkiem wybrała się na egzotyczne Bali i chętnie publikowała wspólne fotografie. Teraz zakochanych czeka jeszcze piękniejsza wyprawa, bowiem spodziewają się dziecka. Co wiadomo o ukochanym Kalickiej? Aktorka w pięknych słowach pisała o swojej miłości!

Olga Kalicka ogromną popularność zdobyła, grając w "Rodzince.pl", gdzie wcielała się w rolę Magdy, dziewczyny Maćka Musiała. Aktorka ma jednak na swoim koncie również wiele ról, a widzowie mogą kojarzyć ją z takich produkcji jak: "Prawo Agaty", "Singielka", "M jak miłość". W 2019 roku życie Olgi Kalickiej wywróciło się do góry nogami i na świat przyszedł jej pierwszy syn, który otrzymał imię Aleksy. Wówczas aktorka związana była z Cezarym Nowakiem, z którym planowała ślub. Ceremonia jednak nie doszła do skutku, a para postanowiła się rozstać. W czerwcu tego roku Olga Kalicka zdradziła, że ponownie jest zakochana i na Instagramie pojawiło się nagranie z jej ukochanym.

Aktorka nie ukrywa, że jest bardzo szczęśliwa u jego boku i coraz zaczęła wrzucać do sieci wspólne kadry.

Cierpliwie na Ciebie czekałam, wysyłając prośby i marzenia do Wszechświata podczas nowiu księżyca. Teraz RAZEM medytujemy podczas nowiu, to dopiero MAGIA!Jeśli oglądasz ten filmik i myślisz, że to niemożliwe i miłości nie ma, to powiem Ci, że ja też przez chwilę wątpiłam… Ale tylko szukając drogi do swojego sercamogłam zobaczyć drugie serce

- pisała.