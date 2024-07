Anna Lewandowska i Robert Lewandowski to jedna z najbardziej interesujących par polskiego show-biznesu. Ona piękna i zdolna, on jeden z najlepszych piłkarzy świata, a w dodatku przystojny. Jako małżeństwo tworzą zgrany duet, a trenerka nawet jest prywatnym dietetykiem sportowca. Zobacz: Lewandowska dba o swojego męża: Skrupulatnie pracuję nad jego żywieniem

Czasem to jednak "Lewy" przyrządza posiłki, a jednym z nich pochwaliła się Lewandowska na Instagramie. Jej ukochany mąż chciał zrobić niespodziankę zapracowanej żonie i przyrządził smaczny posiłek, ale dość ryzykowny. Robert zaskoczył Anię pizzą, ale nie byle jaką. Jedyne, co sportsmenka zdradziła to to, że jest ona bezglutenowa, a przepis to tajna receptura. Nie da się jednak ukryć, że wygląda smakowicie i dużo zdrowiej niż tradycyjny włoski przysmak. Jak widać Lewandowska do zdrowych i pełnowartościowych posiłków potrafi namówić każdego.

Gotujący mąż to marzenie każdej kobiety, więc Ania powinna się mieć na baczności.

