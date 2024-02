Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" to jedna z najbardziej lubianych par, które poznaliśmy właśnie dzięki hitowemu programowi stacji TVP1. Dziś fani śledzą ich losy za pośrednictwem mediów społecznościowych i ostatnio na Instagramie Klaudia pochwaliła się tym, co przygotował dla niej Valentyn. Narzeczony idealny? Sami zobaczcie, co zrobił dla swojej ukochanej.

Tak Valentyn rozpieszcza Klaudię z "Rolnika"

Klaudia i Valentyn poznali się w 9. edycji programu "Rolnik szuka żony". Od tamtej pory ta dwójka tworzy piękny i szczęśliwy związek, któremu kibicuje grono fanów. Kilka tygodni temu w świątecznym odcinku "Rolnika" usłyszeliśmy radosne wieści od tej pary - jak się okazało, ich relacja weszła na kolejny etap. Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" zaręczyli się, a teraz fani z niecierpliwością wyczekują informacji na temat ich ślubu.

W oczekiwaniu na te wielkie wieści, Klaudia i Valentyn chętnie dzielą się swoją codziennością za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tym razem rolniczka pokazała, jak rozpieszcza ją ukochany.

Jak się okazało, Valentyn przygotował dla Klaudii pyszny posiłek. Ukochany rolniczki zaskoczył ją pyszną sałatką. Klaudia postanowiła pochwalić się zdjęciem dania, które przygotował dla niej Valentyn i dodała wymowny opis:

Valentyn umie w sałatki - przyznała Klaudia

Choć walorów smakowych niestety nie ocenimy, to jednak patrząc na estetykę wykonania dania, w zupełności wierzymy w słowa Klaudii z "Rolnika". Sami spójrzcie.

Chyba każda kobieta chciałaby być tak rozpieszczana przez swojego partnera - w końcu przez żołądek do serca! Cieszymy się, że relacja Klaudii i Valentyna z "Rolnik szuka żony" ma się tak dobrze i oczywiście życzymy tej parze wszystkiego dobrego.