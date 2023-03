Marta z "Rolnik szuka żony" pokazała na Instagramie zdjęcia z programu i opublikowała wpis, w którym komentuje związek Michała i Adrianny. Czy była kandydatka rolnika ma do niego żal? Marta w najnowszym poście zwróciła się do Adrianny i Michała, a przy okazji podziękowała swoim bliskim za wsparcie. Sprawdźcie, co napisała uczestniczka dziewiątej edycji "Rolnik szuka żony"! Marta z "Rolnik szuka żony" zabrała głos po finale programu Marta była jedną z kandydatek Michała z dziewiątej edycji "Rolnik szuka żony". I chociaż poczatkowo wydawało się, że to właśnie ona jest faworytką rolnika to w dniu wyborów okazało się, że to Adrianna skradła jego serce. Rodzina Michała nie ukrywała, że ich zdaniem powinien wybrać Martę, ale młody rolnik zdecydował się na związek właśnie z Adą. Między parą szybko pojawiło się uczucie, a tuż przed wielkim finałem rolnik poprosił ukochaną o rękę. Po emisji ostatniego odcinka "Rolnik szuka żony" Adrianna potwierdziła, że wciąż jest z Michałem. Teraz głos w sprawie wydarzeń z "Rolnik szuka żony" zabrała również Marta! Moi drodzy 🥰 Chciałabym bardzo podziękować wszystkim...rodzicom, rodzeństwu, całej rodzinie, znajomym i nieznajomym za wsparcie i ciepło jakim mnie obdarzyliście❤️Dziękuję też Michałowi i dziewczynom za wspólnie spędzony czas i rozmowy. Cieszę się, że mogłam Was poznać🤗 Michał i Adrianna jesteście świetną parą! Było wiele emocji i przeżyć...ale to była piękna, niezapomniana przygoda. Poznałam ciekawych i wspaniałych ludzi. Z pewnością jest to pamiątka na całe życie 😊 Wszystkim rolnikom i uczestnikom tej edycji oraz poprzednich życzę dużo miłości i szczęścia, bo każdy na nie zasługuje🥰- napisała na Instagramie. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Zachowanie Mateusza i...