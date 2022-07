Anna Lewandowska w rozmowie z Vivą! opowiedziała o tym, jak z Robertem Lewandowskim rozpieszczają córki, Klarę i Laurę. Okazuje się, że to Ania częściej pozwala im na więcej, ale jak sama zaznacza, nie spełnia ich wszystkich zachcianek. Lewandowska bardzo dużą uwagę zwraca oczywiście na jedzenie, a czy pozwala dziewczynkom na słodycze? To co zdradziła, może być sporym zaskoczeniem!

Anna i Robert Lewandowscy rozpieszczają córki?

Dla Anny i Roberta Lewandowskich córki są całym światem - choć oboje robią oszałamiającą karierę, w wywiadach zgodnie potwierdzają, że to rodzina jest dla nich najważniejsza. W rozmowie z Vivą!, z okazji ich przeprowadzki na Majorkę, Anna Lewandowska zdradziła, kto bardziej rozpieszcza córki:

To raczej ja jestem tą, która częściej na wszystko im pozwala. Nie jest jednak tak, że spełniamy ich wszystkie zachcianki. Ale kiedy jestem z nimi sama, jest mi trudniej trzymać się reguł. Jak proszą o lody, to je dostają. Robert potrafiłby im odmówić. Ale to nie tak, że jest bardziej surowy, raczej zdyscyplinowany, i to w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jest bardzo ciepłą osobą, a jednocześnie trzyma się pewnych reguł.

Anna Lewandowska, która jest nie tylko trenerką, ale również specjalistką do spraw żywienia, bardzo dba również o odpowiednią dietę dla Klary i Laury! Dziewczynki kochają słodkości, ale żona Roberta dba, by były one zdrowe:

Dla naszych dzieci rozpustą jest zjedzenie słodkości. Czasem są to ciasteczka i żelki, a czasem jajko niespodzianka. Ale muszą mieć zdrowy skład. Eliminujemy z diety pokarmy, których nie tolerujemy. Staramy się nie jeść pszenicy, stosujemy dietę bezglutenową i bezlaktozową, bez białego cukru i pilnujemy, żeby posiłki były wartościowe. Jako osoba, która namawia do zmiany złych nawyków na lepsze, staram się też wpływać na ich dietę i uświadamiać, jak zdrowe żywienie wpływa na nasze życie i nasz nastrój - mówi Anna Lewandowska w Vivie!.

Zaskoczeni?

Zobacz także: Anna Lewandowska o małżeństwie z Robertem i częstych rozłąkach: "Kiedyś to się zmieni..."

Instagram @annalewandowskahpba

Instagram @annalewandowskahpba

Instagram @annalewandowskahpba