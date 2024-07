Anna Lewandowska i Robert Lewandowski to bardzo zgrane małżeństwo. Każde z nich ma poza związkiem swoje życie i pasje, którym oddaje się całym sercem. Przy okazji spełniają swoje marzenia i realizują się zawodowo. Trenerka przyznała ostatnio, że spełniło się jedno z jej pragnień, czyli spotkanie z Anją Rubik. Zobacz: Lewandowska spełniła swoje marzenie. Pochwaliła się selfie z Rubik

Jak wiadomo Lewandowska bardzo dba o zdrowe odżywianie i jednym z jej marzeń jest to, aby nauczyć Polki, jak i co powinny jeść i ćwiczyć. Dietetyczne wskazówki i porady zawarła w swojej książce, a na razie solidnie dba o męża. Do tej pory snuto tylko domysły czy Lewandowska jest dietetykiem piłkarza, natomiast potwierdziła to w rozmowie ze stacją TVN. Wspomniała również, że przygotowuje mu codziennie jadłospis, kupuje składniki, a czasem nawet sama przyrządza dania:

Chcąc nie chcąc jestem domowym dietetykiem Roberta. Bardzo skrupulatnie pracujemy nad jego żywieniem. (...) To nie jest tak, że jakoś kluczowo trzymamy się liczb, bo nie jesteśmy niewolnikami liczb. Natomiast codziennie sugeruję mu co powinien zjeść. Jeżeli jestem w domu sama przygotowuję mu posiłki bądź dokupuję różne składniki, które on wie już w jaki sposób przyrządzić i zabiera do klubu.

Nie jeden sportowiec z pewnością zazdrości takiej żony.

