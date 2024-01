Fani poznali Blankę Świercz w 10. edycji hitowego show TVP, "Rolnik szuka żony". Uczestniczka zabiegała w programie o względy Artura, który jednak początkowo wybrał rozwijanie relacji z Sarą. Ta jednak nie przetrwała próby czasu i ostatecznie rolnik nie stworzył związku z żadną kandydatką. Tymczasem Blanka prężnie rozwija już nową znajomość. Tylko zobaczcie najnowsze kadry!

Tak Blanka z "Rolnika" spędza czas z partnerem

Blanka Świercz, podobnie jak Ola i Sara, zabiegały o uczucia Artura w 10. edycji "Rolnik szuka żony". Niestety, żadnej z kandydatek nie udało się trafić w gust rolnika, który zerwał z Sarą tuż przed finałem. Emocje były tak duże, że widzowie z pewnością od emisji ostatniego odcinka show zastanawiają się, co słychać u kandydatek, które pojawiły się na szklanym ekranie i nie ukrywają, że życzą im jak najlepiej.

Tymczasem Blanka z "Rolnika" nie próżnuje: niedawno pochwaliła się nowym związkiem, a teraz do sieci trafiają kolejne romantyczne kadry. Uczestniczka show TVP pokazała mnóstwo ujęć ze spaceru z ukochanym i pupilem, a jej nowy partner zdobył się na zaskakujący gest! Na piasku pojawiło się zdrobnienie imienia Blanki, a także kształt serca. Ukochany Blanki to chłopak na medal?

Blanka z "Rolnika" zdecydowała się również pokazać na InstaStories twarz partnera i wygląda na to, że coraz śmielej podchodzi do pokazywania związku w mediach społecznościowych. Razem z ukochanym i pieskiem uczestniczka show TVP wybrała się na spacer oraz do restauracji. Miłość najwyraźniej ma się coraz lepiej.

Co ciekawe, nie tylko Blanka z "Rolnika" w wyjątkowy sposób spędza zimowy czas. Dopiero co Waldemar i Dorota z "Rolnik szuka żony" wybrali się na romantyczny wyjazd, gdzie świętowali urodziny ukochanej rolnika. Nie próżnują również Ania i Kuba: para spędzała bowiem pełne miłości chwile w Poznaniu.

Myślicie, że Blanka Świercz już wkrótce ujawni więcej informacji nt. swojego nowego związku? A może na reakcję zdecyduje się Artur z "Rolnik szuka żony"? To z pewnością pokażą kolejne tygodnie i miesiące.

