Roksana Węgiel rozpieszczana przez ukochanego. Żyją jak w bajce? 

Roksana Węgiel pochwaliła się nowym zdjęciem na Instagramie, na którym możemy podziwiać nie tylko jej genialną figurę, ale przede wszystkim fantastyczną stylizację. Choć piosenkarka ma dopiero 16 lat, to już powoli wyrasta na prawdziwą ikonę stylu! Tym razem naszą uwagę przykuły jej świetne sneakersy, które powinny pojawić się w szafie każdej kobiety, która kocha modę. Teraz, gdy trwają letnie wyprzedaże możecie upolować podobne modele za grosze. Nie dość, że wykorzystacie je do wielu stylizacji jeszcze tego lata, to ponadto stworzycie fantastyczne looki jesienią! Zobaczcie sami! Zobacz także: 16-letnia Roksana Węgiel przeszła kolejną metamorfozę! "Słowianeczka" Roksana Węgiel w modnych sneakersach na lato i jesień Roksana Węgiel w ostatnim czasie przeszła sporą metamorfozę . Już nie jest dziewczynką, którą poznaliśmy w "The Voice Kids" , a młodą kobietą, która zaczyna inspirować tysiące fanek również swoim stylem. Ostatnio szerokim echem odbiła się jej fantastyczna stylizacja z "Dzień Dobry TVN" , kiedy to wokalistka wystąpiła w podkreślającym jej idealną figurę kombinezonie . Z kolei teraz Roksana Węgiel pochwaliła się na swoim Instagramie fotografią z przejażdżki rowerowej. Nawet w takiej sytuacji, młoda gwiazda wyglądała jak milion dolarów i wybrała naprawdę modną i piękną stylizację! Tylko spójrzcie na jej fantastyczne buty. Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez ROKSANA WĘGIEL ⚡️ (@roxie_wegiel) Zobacz także: Roksana Węgiel...