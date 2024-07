Robert Lewandowski opuści Bayern Monachium i przejdzie do Realu Madryt? Takie plotki pojawiły się w mediach jeszcze przed Euro, a menadżer polskiego napastnika Cezary Kucharski w rozmowie z dziennikarzami nawet nie ukrywał, że prowadzi rozmowy z hiszpańskim klubem. Jednak okazuje się, że do żadnego transferu nie dojdzie, bo Bayern Monachium nie zamierza sprzedać Polaka.

Robert Lewandowski zostanie w Bayernie, bo jest jednym z najlepszych napastników na świecie. Real ma wielu fantastycznych piłkarzy, w tym Karima Benzemę, Garetha Bale'a czy Cristiano Ronaldo. Nie potrzebują Lewandowskiego. A nawet jeśli, to Bayern i tak by go nie sprzedał. Dlaczego mielibyśmy z własnej woli oddawać jednego z najlepszych napastników na świecie? - powiedział Carlo Ancelotti w rozmowie ze "SportBildem".