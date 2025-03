W weekend krajowe media obiegła smutna wiadomość o śmierci, która mocno uderzyła w środowisko sportowe. Zmarł były selekcjoner reprezentacji Polski Franciszek Smuda. W drugim tygodniu sierpnia trener wylądował w szpitalu w stanie krytycznym. Od dłuższego czasu szkoleniowiec zmagał się z nowotworem krwi. Smuda odszedł w krakowskim szpitalu w wieku 76 lat. Głos po tym smutnym zdarzeniu zabrał Robert Lewandowski, który początek kariery spędził właśnie pod okiem selekcjonera, grając w Lechu Poznań.

Robert Lewandowski dziękuje zmarłemu trenerowi

Wiadomość o tym, że Franciszek Smuda nie żyje, wywołała falę reakcji ze strony piłkarzy oraz dziennikarzy sportowych, którzy wspominają trenera. Były selekcjoner reprezentacji Polski w latach 2009-2012 przebywał w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Odszedł w niedzielę, 18 sierpnia.

Robert Lewandowski JOHN MACDOUGALL/AFP/East News

Zmarłego szkoleniowca pożegnał także Robert Lewandowski, który współpracował ze Smudą, gdy był zawodnikiem Lecha Poznań. Żyjący dzisiaj w Barcelonie sportowiec opublikował na platformie X wspólne zdjęcie z trenerem, do którego dodał krótki wpis.

Robert Lewandowski AP/East News

Dziękuję za wszystko, Trenerze! – czytamy.

Lewandowski wiele zawdzięcza Smudzie. To pod jego okiem stał się ważną postacią nie tylko w zespole z Poznania, ale w całej polskiej lidze rozgrywkowej. Grając u Smudy w Lechu Poznań, Lewy dotarł do 1/16 finału Pucharu UEFA. Później selekcjoner powoływał go do reprezentacji Polski.

Pod wodzą Smudy kapitan polskiej kadry narodowej zagrał 78 meczów. Ze szkoleniowcem pracował też inny znany piłkarz Sławomir Peszko, który również w przeszłości był zawodnikiem Lecha Poznań.

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER

Najbliższe, poniedziałkowe mecze PKO BP Ekstraklasy zostaną poprzedzone minutą ciszy, by uczcić pamięć zmarłego Franciszka Smudy. Selekcjoner był aktywny zawodowo do 2022 roku. Pod koniec życia prowadził m.in. Górnik Łęczna oraz Wieczystą Kraków.

