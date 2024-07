Wszystko co dobre szybko się kończy. Teraz czuje to i Robert Lewandowski, którego bajeczne wakacje na Mykonos, a potem w posiadłości na Mazurach dobiegły końca. Lewandowski wrzucił nostalgiczne zdjęcie, na którym płynie ostatni raz motorówką po jeziorze i z żalem ogłasza, że to koniec jego wakacji i wraca do treningów.

Już niedługo jego drużyna zaczyna rozgrywki, dlatego Robert Lewandowski musi wrócić do regularnych ćwiczeń. Chyba tylko żałuje, że nie ma z nim jego żony Ani, która dwa dni wcześniej wyjechała na obóz treningowy ze swoimi fankami.

Ale Robert nie ma się co smucić, bo wraca do pracy, którą kocha - na boisko piłkarskie.

Robert Lewandowski w czasie urlopu pomagał Ani nagrywać jej filmiki na Instagram.

Robert i Ania na Mykonos.