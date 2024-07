1 z 13

Roast Michała Szpaka! Beata Tadla, Hubert Urbański, Kuba Wojewódzki, Michał Kempa, Sebastian Rejent i Antoni Syrek-Dąbrowski wzięli udział w roaście piosenkarza. Wczoraj odbyło się nagranie programu, który widzowie będą mogli zobaczyć już 29 września o godzinie 22:30 w stacji TVN.

Roast Michała Szpaka - kiedy emisja?

Czy roast Michała Szpaka okaże się równie kontrowersyjny co roast Kuby Wojewódzkiego? Tego dowiemy się już za tydzień. Tymczasem przygotowaliśmy dla Was fotorelację z nagrania programu. Zobaczcie, co działo się w studiu i kto żartował z muzyka. Co ciekawe, w programie zabrakło Michała Figurskiego, który również miał pojawić się na roaście. Na scenie stał jedynie wózek inwalidzki z jego nazwiskiem...

Będziecie oglądać roast Michała Szpaka?

