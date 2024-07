Roast Kuby Wojewódzkiego to były grube żarty bez cenzury. Żartowano ze związku Wojewódzkiego z Tomaszem Kammelem, rozwiązłości Anny Dereszowskiej i jej romansu z Kamilem Durczokiem. Nie było taryfy ulgowej, ale głównie w mocnych żartach królowali prawdziwi stand-uperzy - Cezary Jurkiewicz, Antoni Syrek-Dąbrowski i Sebastian Rejtan.

To oni po wystąpieniach Anny Dereszowskiej czy Dawida Podsiadło pokazali, na czym polega prawdziwy roast. A kim są młodzi komicy?

Antoni Syrek-Dąbrowski potrafi "przypiec" bardzo mocno.

Na roaście Wojewódzkiego powiedział:

- Piotr Kędzierski jest tu z nami wyłącznie dlatego, że Michał Figurski miał wylew. - Dawid brzmi jak kot w rui, który zażył relanium. - Mąż Dereszowskiej też nierozważnie machał fletem i się rozwiedli. - Jeszcze tylko spadniesz z TVN-u (do Kuby) i kanał youtubowy dzieli cię od tego, by zostać Szymonem Majewskim. - Kuba jest jak AIDS, rozrabiający od wielu lat i aktywny w gejowskim środowisku. Dla mnie jesteś bardziej arabskim szejkiem, lubisz ujeżdżać swojego kamela. I dalej ciągnął tę aluzję: - Twoje gejostwo jest jak Złoty Pociąg pod Wałbrzychem. Złoty pociąg to to, co czujesz do mężczyzn…

Antoni Syrek-Dąbrowski to komik, improwizator, scenarzysta i aktor. Działa na scenie komediowej od 2010 roku. Zaczynał jako stand-upper w takich programach jak: HBO Stand-up Comedy Club, obu sezonach Comedy Central Prezentuje: Stand-up!, Tylko dla dorosłych w TVP2. Poza stand-upem zajmuje się również improwizacją komediową. Improwizuje od ponad czterech lat w teatrze „Hofesinka”, który co tydzień można oglądać na deskach Klubu Komediowego w Warszawie.

Inne występy Antoniego:

Kolejny spec od stand-upu Czarek Jurkiewicz na roaście Wojewódzkiego też nie oszczędzał gwiazdy i zaproszonych gości.

- Dawid (do Podsiadły) ma w swojej twarzy tyle ropy, że jest w stanie zasilić Lamborghini Wojewódzkiego i zostanie jeszcze trochę na punto Kędzierskiego. - Kuba ma problem z pieniędzmi, ostatnio został oszukany metodą na wnuczka… przez Dawida Podsiadłę.

Czarek Jurkiewicz zajmuje się stand-upem od 2008 roku. Występował w Comedy Central Prezentuje: Stand-up!, HBO Stand-up Comedy Club oraz HBO tylko dla dorosłych. W 2011 roku założył pierwszą w Polsce szkołę stand-up comedy, w której prowadzi zajęcia dla młodych komików. Od lat szkoli się w nurcie chicagowskiej szkoły improwizacji komediowej The Second City.

Inny występ Cezarego:

Jako ostatni z trójki standupowców występował Sebastian Rejent, który nazywany jest królem roastów. Dlaczego? Być może dlatego, że potrafi najmocniej pojechać "przypiekanemu". Co powiedział Wojewódzkiemu?

- Anna Dereszowska, Gollum polskiego show biznesu. Łasa na pierścionki, ale niekoniecznie na obrączki. Miała romans z Kamilem Durczokiem. Ale szybko ją zostawił - tak się na nią raz wkurzył, bo zapomniała, że ma połknąć i w Faktach cały stół był uje… - Anna była ostatnio w ciąży. Miałaś w sobie małego rozwijającego się peniska. Byłaś jak Tomasz Kammel na wakacjach z Wojewódzkim. - Twoi fani umierają szybciej (to już o Kubie) niż twoje plemniki w buzi Kaczoruk (partnerka showmana to Renata Kaczoruk). Kaczoruk musi być cierpliwa, nie dość, że jeszcze nie umierasz, to musi być cierpliwa w łóżku. Kuba dochodzi dwie godziny, bo każdy jego plemnik wychodzi na noszach i o lasce.

Sebastian Rejent to komik, miłośnik komedii stand-upowej. Pisał, występował, współpracował m. in. z Comedy Central, Grupą ATM, agencją artystyczną Antrakt i agencją reklamową Saatchi & Saatchi. Poza sceną zgłębia tajniki komedii i wykorzystuje je, by pomagać innym. Na warsztatach, które prowadzi, uczy innych jak używać swojego poczucia humoru w teatrze życia codziennego.

Inny występ Sebastiana:

Który komik według Was wypadł na roaście Wojewódzkiego najlepiej?

