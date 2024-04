Jeszcze wczoraj wieczorem partner Michał Kassin pokazał nagranie, na którym widać, że Roksana Węgiel jest wykończona treningami do "Tańca z Gwiazdami", a już teraz w sieci pojawiło się nowe wideo z ich treningu. Nic dziwnego, że piosenkarka jest zmęczona. Zobaczcie tylko na te akrobacje!

Roksana Węgiel przygotowuje się do nowego odcinka "Tańcu z Gwiazdami"

Tylko miesiąc dzieli nas od finału programu "Taniec z Gwiazdami". Pary nie odpuszczają żadnego treningu, aby móc w każdą niedzielę pokazać rozwój swoich umiejętności tanecznych. Choć ostatnio to Dagmara Kaźmierska zaskoczyła wyznaniem o pożegnaniu się z "Tańcem z Gwiazdami", wszystkie pary prężnie ćwiczą kolejne choreografie.

Niestety wraz z intensywnymi treningami idzie również niewyobrażalne zmęczenie i wycieńczenie organizmu. Tak jest w przypadku Roksany Węgiel, która oprócz treningów do "Tańca z Gwiazdami" ma również inne zajętości, co z kolei potęguje jej zmęczenie, które uwiecznił Michał Kassin - taneczny partner Roksany. Na nagraniu Roxie po odbytym treningu ucięła sobie... drzemkę!

Odpoczynek jednak nie trwał zbyt długo, ponieważ już dziś para zaskoczyła nowym nagraniem z treningu.

Już niebawem końcowy efekt naszej choreografii. Jesteśmy ciekawi jak Wam się spodoba... - napisała Roxie Węgiel.

Prawdopodobnie w najnowszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" Roksana Węgiel i Michał Kassin zaprezentują taniec współczesny. Nie jest to co prawda jeden z tańców towarzyskich, jednak jest on równie wymagający fizycznie, o czym świadczą liczne podnoszenia i akrobacje. Teraz, gdy do sieci trafiło krótkie nagranie z treningu, fani mogą niepokoić się o bezpieczeństwo Roksany Węgiel. Jeśli Michał Kassin nie złapie jej w odpowiednim momencie, to może dojść do tragedii!

Nic dziwnego, że Roksana Węgiel odczuwa wielkie zmęczenie, ponieważ taniec to praca fizyczna, która wymaga niezwykłej sprawności ciała. Fani na pewno mają nadzieję, że Roksana Węgiel mimo wycieńczenia da radę wystąpić w najbliższym odcinku tanecznego formatu.

Przypominamy, że finał "Tańca z Gwiazdami" odbędzie się już 5 maja! Wyjątkowo w tym sezonie do finału awansują aż trzy pary, co jeszcze bardziej spotęguje emocje widzów. Kto Waszym zdaniem zasługuje na finał tanecznego programu "Taniec z Gwiazdami"?

