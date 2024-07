Roast Kuby Wojewódzkiego wywołał mnóstwo emocji w mediach, ale widzowie TVN nie zobaczyli nawet pełnej wersji show. Teraz jest ona dostępna na Playerze. My jesteśmy już po seansie i musimy przyznać, że w pełnej wersji znalazło się wiele ostrych żartów, których telewizja nie zdecydowała się pokazać. Jakich?

Roast Kuby Wojewódzkiego dostępny w pełnej wersji! Oto najmocniejsze cytaty

Jako pierwszy z ekipy Stand-up Polska wystąpił Cezary Jurkiewicz, który żartował na temat samobójstwa dziadka Wojewódzkiego.

Nie wiem czy Wy też tak macie, ale te światła są strasznie jasne, oczy bolą. Mam wrażenie, że ta lampa jest jaśniejsza niż światło, które zobaczył dziadek Kuby, gdy się powiesił. To jest żart - po śmierci nie ma żadnego światła, powiedział Cezary Jurkiewicz.

Czy Kuba ma problem z włosami? Cezary Jurkiewicz uważa, że tak!

Kuba zaczął łysieć na starość i zaczął sprowadzać sobie ten proszek z Wielkiej Brytanii. Ten proszę ciężko sprowadzić i najlepiej o tym wie Kędzierski, bo pękła mu prezerwatywa z tym proszkiem w żołądku. potem przez miesiąc odbijało mu się kłaczkami, powiedział Cezary Jurkiewicz.

Bardzo ostre żarty na temat Renaty Kaczoruk podczas roastu Kuby Wojewódzkiego

Podczas roastu nie zabrakło oczywiście aluzji do życia seksualnego Kuby i jego związku z Renatą Kaczoruk.

Kuba zawsze ma przy sobie pendrive z ulubionym odcinkiem swojego programu. Gdy Renata ma ochotę na seks, ona się zniechęca i Kuba nie musi się tłumaczyć, że mu nie staje, powiedziała Anna Dereszowska.

Szymon Majewski ma żonę i dzieci, a Ty masz tylko narzeczoną, która wygląda jak nakokszony wieszak, powiedział Antoni Syrek-Dąbrowski.

Najmocniej oberwało się Renacie Kaczoruk od Sebastiana Rejtana.

Jak Kaczoruk wprowadziła się do Kuby, myślała, że to co mają przy łóżku to szklanka wody. Kuba tak się na nią wkurzał, że w nocy z niej piła, bo ona przez lata lachociąstwa tak się przyzwyczaiła, że nie poczuła, jak połyka Twoją sztuczną szczękę, powiedział Sebastian Rejtan.

Facebook TVN/ONS

W bardzo dobrej formie tego dnia była też Anna Dereszowska. Aktorka żartowała z Dawida Podsiadło, jak i oczywiście z Kuby Wojewódzkiego!

Dawid wygląda jak Edward Nożycoręki. Podobnie jak twórca Edwarda nie zdążył mu zamontować ręki, to twórca Dawida nie zdążył mu zamontować twarzy, powiedziała Dereszowska. Menadżer Kędziora wziął się ostatnio w garść i zabronił mu brać udział w wieśniackich imprezach, dlatego Kędzior nie pójdzie na wesele Kuby, powiedziała Dereszowska. Kuba miał brata bliźniaka i jak ten brat urodził się godzinę po nim, wyszedł z łona mamy, zobaczył brata i umarł, powiedziała Dereszowska.

Z kolei Antoni Syrek-Dąbrowski dużo żartował też na temat Tomasza Kammela, którego nazwisko bardzo często podało podczas roastu.

Biorąc pod uwagę ramówkę telewizyjną, Kuba nie byłbyś pierwszą rzeczą jaką Kammel zarżnął na śmierć. Mimo wszystko co powiedziałem, szacun, że się zgodziłeś. Właśnie chyba schodzi Ci koks i dociera do Ciebie, co zrobiłeś, Antoni Syrek-Dąbrowski.

Roast Kuby Wojewódzkiego został mocno skrytykowany przez Kamila Durczoka, a KKRiT otrzymała skargę na show, ale i tak program miał gigantyczną oglądalność, dlatego stacja TVN już pracuje nad drugą częścią.

Kto będzie jej bohaterem? Jeszcze nie wiadomo, ale my zachęcamy Was do głosowania w naszej sondzie.

Nagranie roastu Kuby Wojewódzkiego

Anna Dereszowska na planie roastu Kuby Wojewódzkiego

TVN

Kuba Wojewódzki na planie show TVN

TVN