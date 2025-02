Za nami kolejny odcinek show "Królowa przetrwania". Widzowie czujnie obserwują losy bohaterek na wyspie, które muszą skonfrontować się nie tylko ze swoimi lękami, lecz często z innymi uczestniczkami programu. W 7 odcinku nie zabrakło śmiechu, ale również łez i złości.

Reklama

Marianna Schreiber tłumaczy się ze swojego zachowania w "Królowej przetrwania"

Marianna Schreiber to jedna z uczestniczek drugiego sezonu programu "Królowa przetrwania". Schreiber nie boi się głośno mówić, co myśli. Czasami wiąże się to z negatywnym odbiorem opinii publicznej. Tak było w przypadku jej wypowiedzi skierowanej w kierunku do Agnieszki Kaczorowskiej podczas show. Schreiber głośno i wyraźnie kazała niecenzuralnie opuścić program Kaczorowskiej. Użyła w tym bluźnierstw, co zaskoczyło całą ekipę programu.

Teraz Marianna Schreiber postanowiła wytłumaczyć się ze swojego zachowania i zdradziła szczegóły. Wyjawiła, dlaczego użyła takich, a nie innych słów. Pod osłoną nocy na Instagramie opublikowała wymowny post, pisząc:

Tak powiedziałam do Agnieszki Kaczorowskiej wypier*alaj. Tak miałam dość wiecznego, grupowej linczu i pretensji. Tak, jestem tylko człowiekiem, a nie maszyną bez uczuć i serca. Tak - nie ma tego w odcinku, ale przy samym przyjściu jungle lions do naszego kampu byłam wyzywana od prostytu*ek stojących pod lampą na sianie. Tak pokonałam swój własny lęk, mimo że krzyczano do mnie, że jestem słaba. Tak, zjechałam dzięki Oli. Tak, wyłam jak nie wiem, co gdy odeszła Paulina.

Marianna zapowiedziała, że kolejny odcinek będzie jeszcze mocniejszy niż ostatni. Obiecała również, że skomentuje publicznie wydarzenia z kolejnej części.

Marianna Schreiber skomentowała wywiad Agnieszki Kaczorowskiej u Magdy Mołek

Parę dni temu Agnieszka Kaczorowska została zaproszona do rozmowy z Magdą Mołek, gdzie opowiedziała m.in. o swoim rozstaniu oraz programie "Królowa przetrwania". Marianna Schreiber ostro skomentowała najnowszy wywiad Kaczorowskiej, wyrażając swoje rozczarowanie postawą obu kobiet. W sesji Q&A na Instagramie odpowiedziała na pytanie internauty dotyczące rozmowy Kaczorowskiej i Mołek, sugerując, że temat został już wystarczająco podsumowany przez komentujących. Podkreśliła jednak, że jej największym rozczarowaniem jest Magda Mołek, ponieważ - jak zasugerowała - obie panie stygmatyzują ludzi na podstawie określonych "poziomów".

Schreiber nie ukrywała, że nie zamierza dalej interesować się całą sprawą, wskazując, że pozostali uczestnicy tej dyskusji są dla niej nieistotni. Jej wypowiedź odbiła się szerokim echem w sieci, a internauci podzielili się na dwa obozy – jedni popierali jej krytyczne spojrzenie, inni zarzucali jej nadmierną surowość wobec Mołek i Kaczorowskiej.

Kim jest Marianna Schreiber?

Marianna Schreiber to polska modelka, influencerka, aktywistka i zawodniczka freak fightów. Zyskała rozpoznawalność w 2021 roku dzięki udziałowi w programie "Top Model". Z wykształcenia jest pedagogiem i terapeutką dzieci ze spektrum autyzmu, a przed karierą medialną pracowała jako nauczycielka.

W 2015 roku poślubiła Łukasza Schreibera, polityka Prawa i Sprawiedliwości, z którym ma córkę Patrycję. Ich małżeństwo zakończyło się w 2024 roku. Po udziale w "Top Model" zaangażowała się w działalność polityczną i założyła partię Mam Dość 2023, jednak ostatecznie zrezygnowała z udziału w wyborach parlamentarnych w 2023 roku.

W 2023 roku przeszła szkolenie wojskowe i rozpoczęła służbę w Wojsku Polskim. Następnie dołączyła do federacji Clout MMA, debiutując jako zawodniczka walk freak fightowych. Obecnie Marianna Schreiber pozostaje aktywna w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się swoimi przemyśleniami na tematy społeczne i polityczne.

Instagram@MariannaSchreiber

Reklama

Zobacz także: "Królowa Przetrwania": Magda Stępień zapłakana wspomniała o swoim ex. "Żyję w lęku"