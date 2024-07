Miłość jest ślepa… chyba nie można inaczej myśleć czytając najnowsze doniesienia dotyczące Rihanny. Okazuje się, że piosenkarka spotyka się z Chrisem Brownem, który w 2009 roku dotkliwie ją pobił!

Zdjęcia posiniaczonej Riri wstrząsnęły jej fanów, oraz przyjaciół z branży muzycznej. Wszyscy odwrócili się od Chrisa... wszyscy z wyjątkiem samej Rihanny, która odnowiła kontakty z byłym chłopakiem. Znajomy słynnej Barbadoski zdradził w „Now Magazine”, że Rihanna i Chris codziennie ze sobą rozmawiają. Jak twierdzi źródło, piosenkarka nigdy nie przestała go kochać…

Rihanna boi się przyznać publicznie do kontaktów z Chrisem, ponieważ zdaje sobie sprawę, że mogłoby to zniszczyć jej karierę. Gwiazda wie, że fani i media mogą nie zrozumieć jej decyzji.

Reklama

tulipan