Cały świat czeka, aż Rihanna urodzi drugie dziecko. Piosenkarka regularnie jest widywana na ulicach Los Angeles podczas randek ze swoim ukochanym. Do niedawna RiRi brała też udział w branżowych imprezach. Jednak nie tylko poród wokalistki stanowi gorący temat. Od dawna spekuluje się także o ślubie gwiazd. Niektórzy uważają, że ze względu na ogromną popularność artyści pobrali się w tajemnicy, by nie ściągać tłumów paparazzi i fanów. Ostatnio ASAP Rocky podsycił te plotki.

Rihanna i ASAP Rocky wzięli ślub przed narodzinami drugiego dziecka?

Latem Rihanna bawiła się na Barbadosie chwilę przed porodem. Piosenkarka wróciła do swojej ojczyzny, co zdaniem fanów może oznaczać, że termin przyjścia na świat jej drugiego dziecka jest już bardzo bliski. Niektórzy internauci sądzą, że wokalistka i jej ukochany mogli także wykorzystać chwilę prywatności i wzięli ślub w tajemnicy przed mediami.

Atmosferę podgrzała najnowsza piosenka rapera, którą ASAP Rocky wydał 20 lipca. Czujni słuchacze zwrócili uwagę na to, w jaki sposób muzyk mówi o Rihannie w numerze z Pharellem Williamsem, "RIOT". Jeden ze zwrotów podsycił plotki.

Moja żona jest erotyczna, ja jestem egzotyczny — rapuje ASAP Rocky.

Fani nie mają złudzeń co do tego, że tak raper potwierdził ślub z RiRi. Warto przypomnieć, że nie po raz pierwszy artysta zwrócił się tak do swojej partnerki. Pierwsze doniesienia o tym, że Rihanna wzięła sekretny ślub, pojawiły się w czerwcu. ASAP Rocky'emu zdarzyło się już nazwać matkę swojego syna "piękną żoną" w trakcie koncertu w Cannes.

Jak na razie Rihanna i ASAP Rocky nie odnieśli się do plotek. Możemy się spodziewać, że podobnie jak w ubiegłym roku para będzie wyciszała swoją aktywność w mediach wraz ze zbliżającym się terminem porodu RiRi.

