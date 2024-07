Odkąd na świecie pojawiło się pierwsze dziecko Rihanny i ASAP Rocky'ego, gwiazdy zdystansowały się od mediów. Choć para zaczęła znów pojawiać się publicznie, wychodząc na nocne spacery i randki, to artyści nie spieszą się z udzielaniem wywiadów i milczą na temat swojego związku. Nadal na każdym kroku towarzyszą im paparazzi. Niedawno muzycy wybrali się na uroczystą kolację, by świętować 34. urodziny rapera. RiRi znów pokazała się w odważnej stylizacji!

Rihanna sporo odsłoniła w przezroczystej sukni i zaskoczyła nową fryzurą

W poniedziałek, 3 października Rihanna i ASAP Rocky pojawili się w ekskluzywnej restauracji Olivetta w Hollywood. Gwiazdom towarzyszyła grupa przyjaciół, by uczcić 34. urodziny rapera, który w maju po raz pierwszy został ojcem. Choć to było święto ASAP Rocky'ego, większą uwagę mediów skupiła na sobie RiRi.

Rihanna tego wieczoru założyła czarną sukienkę z wysokim rozcięciem do połowy uda, która całkowicie odsłaniała jedno z jej ramion. Dodatkowo kreacja była przezroczysta. Look Barbadoski dopełniały szpilki ze wspólnej kolekcji Jimmy Choo i Mugler. Przy okazji pochwaliła się małą metamorfozą, pokazując się w nowej fryzurze. Rihanna ostawiła na włosy cięte do ramion, z grzywką ułożoną na bok.

Bardzo elegancko prezentował się także ASAP Rocky. Raper założył ciemny garnitur w paski, pod którym miał białą koszulę. Kreację uzupełnił czarnym krawatem oraz dużymi okularami przeciwspołecznymi. Uwagę zwrócił także potężny sygnet, który połyskiwał na jego palcu.

Choć kolejne stylizacje Rihanny są przyjmowane z entuzjazmem przez internautów, to fani z niecierpliwością czekają na pierwsze zdjęcie jej synka. Myślicie, że RiRi i ASAP Rocky pokażą wreszcie dziecko?

