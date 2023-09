Pół roku po narodzinach synka Rihanna postanowiła pokazać jego wizerunek w sieci. Do tej pory mocno strzegła swojej prywatności po porodzie. Na jej oficjalnym Tik Toku pojawiło się pierwsze nagranie z malcem w roli głównej: Chcesz zabrać mamie telefon? - zwraca się do niego na nagraniu. Minki synka Rihanny i ASAP Rocky'ego to najsłodsze, co dziś zobaczycie. Rihanna pokazała syna Rihanna urodziła synka w maju 2022 roku. Swoją ciążę dość długo trzymała w tajemnicy. Wieściami, że ona i ASAP Rocky zostaną rodzicami podzieliła się dopiero w zaawansowanej ciąży. Ciążowe stylizacje Rihanny stały się hitem na całym świecie. Piosenkarka odważnie prezentowała swoje ciążowe krągłości w kreacjach, które przede wszystkim skupiały się na eksponowaniu brzuszka. Odkąd Rihanna i ASAP Rocky zostali rodzicami, nie zdecydowali się pokazać wizerunku swojego synka. Również jego imię do dzisiaj pozostaje tajemnicą. Niespodziewanie, na tydzień przed Bożym Narodzeniem, Rihanna postanowiła zrobić fanom niespodziankę i opublikowała nagranie z synkiem na Tik Toku. Zhakowana - podpisała wideo. Fani po raz pierwszy zobaczyli synka Rihanny. Malec uśmiechał się do nagrywającej ją mamy i robił słodkie minki. @rihanna hacked ♬ original sound - Rihanna Zobacz także: Rihanna kilka miesięcy po porodzie eksponuje brzuch w sukience od polskiej projektantki Wideo z synkiem Rihanny bije rekordy popularności na Tik Toku. Fani są zachwyceni maluchem, a pod nagraniem pojawiło się już kilkanaście tysięcy komentarzy. Do kogo podobny jest synek Rihanny i ASAP Rocky'ego? Fani są podzieleni: - Awww, on wygląda dokładnie jak ona - Mój Boże, ale to kopia rocky'ego!!! Zobacz także: Rihanna skradła show na premierze filmu...