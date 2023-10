Ciara, jedna z najpopularniejszych wokalistek na świecie, którą na Instagramie obserwuje ponad 35 milionów internautów, właśnie przekazała swoim fanom radosną nowinę. Za pośrednictwem mediów społecznościowych piosenkarka ujawniła, że jest w ciąży z czwartym dzieckiem. Gwiazda jest mamą dziewięcioletniego Future'a Zahira, sześcioletniej Sienny Pricess oraz trzyletniego Wina Harrisona.

Ciara opublikowała nagranie znad basenu i pokazała spory ciążowy brzuszek

8 sierpnia Ciara rozpaliła media społecznościowe wiadomością o czwartej ciąży. Autorka takich hitów jak "One, Two Step", "Like a Boy" i "Body Party" ogłosiła radosną nowinę na swoim Instagramie, publikując krótkie wideo, na którym tańczy nad basenem. Na nagraniu możemy zobaczyć wyraźnie zarysowany już ciążowy brzuszek gwiazdy.

Znów tak na mnie patrzysz, zrobimy kolejne dziecko. Ty jesteś moim sercem, ja jestem twoim żebrem — napisała wokalistka.

Pod wpisem pojawiły się już setki tysięcy komentarzy z gratulacjami dla 37-letniej mamy. Pierwsze dziecko Ciary przyszło na świat 19 maja 2014 roku. Future Zahir to owoc związku z raperem Future. Piosenkarka była już zaręczona z ojcem chłopca, jednak na jaw wyszły zdrady gwiazdora. Para rozstała się zaledwie po czterech miesiącach od porodu.

Rex Features/East News

Rok później Ciara poznała zawodnika drużyny futbolowej, Russela Wilsona. Piosenkarka i sportowiec pobrali się w 2016 roku i doczekała się dwójki dzieci: Sienny Princess oraz Wina Harrisona. Teraz małżeństwo czeka, aż na świat przyjdzie ich trzecia pociecha, co prawdopodobnie stanie się jeszcze w tym roku.

Rex Features/East News

Ciara pracowała i podróżowała przez całą ciążę. Nakręciła teledysk do "How We Roll", także będąc w ciąży. Tańczyła na planie cały dzień w trakcie sesji zdjęciowej. To zdumiewające, ile ma energii, kiedy jest w tym stanie — mówi źródło magazynu "People" i przypomina, że wokalistka nagrała klip, gdy była w dziewiątym miesiącu ciąży z Winem.

Nie możemy się doczekać pierwszej sesji z nowo narodzonym dzieckiem Ciary.

JM HAEDRICH/SIPA/SIPA/East News