ASAP Rocky jednak zdradził Rihannę? Na jaw wyszły wiadomości rapera

Wiele wskazuje na to, że ostatnie tygodnie ciąży Rihanny nie będą zbyt spokojne. Barbadoska, która już lada moment urodzi swoje pierwsze dziecko, niedawno musiała oglądać swojego ukochanego, skutego kajdankami. Wcześniej mediami wstrząsnęły doniesienia o niewierności ASAP Rocky'ego, która miała doprowadzić do rozpadu związku. Choć plotki zostały już zdementowane przez kilka osób, a od tego czasu RiRi i jej partner pokazywali się publicznie razem, to być może jednak Rocky nie ma zupełnie czystego sumienia. W rozmowie z dziennikiem "The Sun" pewna 45-latka ujawniła treść wiadomości, które miał wysyłać jej muzyk. Do konwersacji miało dojść, gdy Rihanna była już w ciąży.

ASAP Rocky zaproponował spotkanie nieznajomej, gdy był z Rihanną. Wiemy, o czym rozmawiali

W ostatnim czasie pojawiło się duże zamieszanie wokół związku ASAP Rocky'ego i Rihanny, i to nie ze względu na ciążę Barbadoski. Najpierw w mediach pojawiła się plotka o niewierności rapera. ASAP Rocky miał zdradzić RiRi z projektantką butów podczas Tygodnia Mody w Paryżu. Choć para nie komentowała tych spekulacji, to ostatecznie zostały one zdementowane, a francuski influencer, który je opublikował, przeprosił za rozsiewanie niesprawdzonych doniesień.

Później doszło do kolejnej, jeszcze bardziej szokującej sytuacji. ASAP Rocky został aresztowany na lotnisku i trafił do celi w Los Angeles. Niedawno Rihanna i jej ukochany pokazali się po raz pierwszy od aresztowania.. Teraz w mediach znów pojawiły się doniesienia, które mają dowodzić, że raper nie zawsze był szczery z RiRi. W rozmowie z "The Sun" 45-letnia Geordie Jilly zdradziła, że ASAP Rocky wysyłał do niej wiadomości.

- Widziałam, że przy jego imieniu na Instagramie jest niebieskie kółeczko, więc zapytałam moje córki. One powiedziały mi, że to chłopak Rihanny - ujawniła Geordie Jilly.

- Ma miliony obserwatorów na Instagramie, Bóg jeden wie, dlaczego postanowił napisać do mnie - dodała 45-latka.

ASAP Rocky miał wysłać do Geordie Jilly trzy wiadomości w ciągu dziesięciu godzin. Do konwersacji podobno doszło w grudniu, gdy Rihanna była w czwartym miesiącu ciąży. Po tym, jak mieszkająca w hrabstwie Devon w Anglii 45-latka odpisała raperowi, oboje mieli wymienić mnóstwo wiadomości. Kobieta zdradziła, że partner RiRi namawiał ją do spotkania!

- Nie mogę dostać się do Ukrainy. Nie stać mnie nawet na Boże Narodzenie po ubiegłorocznym lockdownie - odpisała mu Geordie Jilly.

- Powinieneś przyjechać do mnie. Ukraina brzmi mroźnie - dodała jeszcze.

W trakcie konwersacji ASAP Rocky miał też narzekać, że w ostatnim czasie przytył, i "chciałby zrobić trening" razem z 45-latką. Udzielając wywiadu "The Sun", Geordie Jilly przyznała, że nie miała zamiaru odwiedzać rapera. Stwierdziła też, że ich rozmowa bardziej przypominała flirt i nie była na poważnie. Na koniec dodała, że życzy szczęścia ASAP Rocky'emu i Rihannie.

- Nie ma opcji, żebym poleciała do Ukrainy. To byłoby szalone, ale wiele kobiet prawdopodobnie przystałoby na taką propozycję. Jest bogaty, więc ludzie biegną, gdy on pstryknie palcami - powiedziała Jilly.

- Do niczego nie doszło. Rozmowa była dość beztroska. Mam nadzieję, że będą razem szczęśliwi - dodała 45-latka.

Choć ostatecznie między ASAP Rockym i nieznajomą kobietą do niczego nie doszło, trudno uwierzyć, że międzynarodowa gwiazda pozwoliłaby sobie na wysyłanie takich wiadomości w momencie, gdy Rihanna była już w czwartym miesiącu ciąży. Co o tym myślicie?