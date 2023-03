Rihanna eskponuje ciążowy brzuszek na spacerze z ASAP Rockym. ZDJĘCIA PAPARAZZI

W ostatnim czasie Rihanna coraz rzadziej pojawia się w miejscach publicznych. Wiele wskazuje na to, że piosenkarka już niedługo urodzi pierwsze dziecko i w związku z tym postanowiła ograniczyć wyjścia z domu. Jednak RiRi sama przyznała, że nawet w zaawansowanej ciąży trudno jest jej sobie odmówić kolacji w ulubionych restauracjach Los Angeles. Niektórzy amerykańscy dziennikarze zaczęli już nawet żartować, że gwiazda najprawdopodobniej będzie rodziła w Giorgio Baldi - jednym z najmodniejszych lokali w Mieście Aniołów. Coś w tym jest, bo Rihanna znów wybrała się na randkę z ASAP Rocky do popularnej wśród celebrytów knajpy. Na tę okazję przygotowała diamentową stylizację, która olśniła fotoreporterów. Na drugim planie - tuż za dużym brzuszkiem ciążowym - Balenciaga i Christian Louboutin. Zobaczcie, jak wyglądała. Zobacz także: Rihanna i ASAP Rocky zaręczyli się?! RiRi powiedziała "Tak"! Rihanna w diamentowym zestawie z kolekcji Miu Miu. Buty i torebka kosztują blisko 20 tysięcy złotych Fani nie kryli rozczarowania tym, że Rihanna nie pojawiła się na Met Gali 2022 . Gwiazda jednak najprawdopodobniej nie mogła sobie pozwolić na podróż samolotem do Nowego Jorku ze względu na zaawansowaną ciążę. To oznacza, że poród zbliża się już wielkimi krokami. Niedawno jednak RiRi znów pojawiła się w miejscu publicznym. Barbadoska wybrała się do modnej restauracji w Santa Monica. Na randce z ASAP Rockym znów oczarowała fotoreporterów diamentową stylizacją. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez...