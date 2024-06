Ania z „Rolnik szuka żony” opublikowała jedno zdjęcie i wywołała lawinę spekulacji na temat ślubu. Para już powiedziała sobie "Tak" w tajemnicy? Uczestniczka randkowego hitu Telewizji Polskiej musiała się mocno tłumaczyć. O co chodzi?

Ania i Jakub z „Rolnik szuka żony” jakiś czas temu zaręczyli się, a zaledwie kilka tygodni temu zostali rodzicami Dariusza. Para nie ukrywa, że planuje też ślub, ale o jego dacie nie wspominają. Tymczasem rolniczka pochwaliła się w relacji na Instastory słodkim upominkiem, jaki otrzymała od Kuby i zaskoczyła wyznaniem.

Internauci natychmiast zwrócili uwagę na jedno słowo i ruszyła lawina pytań, czy Ania i Kuba są już po ślubie. Rolniczka zabrała głos...

Narzeczona Kuby szybko rozwiała wątpliwości na temat ich ślubu i zdradziła, że po prostu tak do siebie mówią: Mężu, Żono.

Jeśli chodzi o tego męża, to słuchajcie, my tak do siebie z Kubą mówimy po prostu czasami: 'Mój mąż', 'moja żona'. Jeszcze ślubu nie było.

wyznała rolniczka