Rihanna wzięła sekretny ślub? ASAP Rocky się wygadał

Rihanna świętuje urodziny swojej mamy. Z tej okazji gwiazda pochwaliła się wspólnym zdjęciem z czasów swojego dzieciństwa. To najsłodsze, co dzisiaj zobaczycie.

Chociaż Rihanna i ASAP Rocky od dawna są jedną z najgorętszych par w show-biznesie, to po tym, jak ogłosili, że spodziewają się pierwszego dziecka, fani gwiazd oszaleli z radości. Odkąd RiRi zaczęła prezentować się publicznie w ciążowych kreacjach, stała się ulubienicą fotoreporterów. Paparazzi nie odstępują barbadoskiej piosenkarki na krok i towarzyszą jej podczas każdego wyjścia, nawet te do sklepu. Wszyscy czekają też na informacje o płci dziecka artystki oraz ślubie z ASAP Rockym, który jak na razie trzymany jest w dużej tajemnicy. Niedawno RiRi zdradziła, że przez ciążę zmieniło się także jej podejście do własnej mamy. Z okazji urodzin pokazała ich wspólne zdjęcie. Malutka barbadoska piosenkarka wyglądała jak księżniczka. Rihanna umieściła poruszający wpis o relacji z mamą i złożyła jej życzenia: "Dziś są urodziny mojej królowej!" Rihanna eksponuje ciążowe krągłości w kolejnych kreacjach i nie przestaje zachwycać. Niedawno spodziewająca się dziecka ukochana ASAP Rocky'ego błyszczała w czarnej kreacji na oscarowej imprezie Beyoncé . Tym razem RiRi pochwaliła się zdjęciem z dzieciństwa. Barbadoska piosenkarka z okazji urodzin mamy opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym jako dziecko w białej sukience towarzyszy rodzinie. Do fotografii dołączyła wzruszający wpis, w którym podkreśliła jej silną więź z mamą i to, jak wpłynęło na nią macierzyństwo. Zobacz także: Rihanna w ciąży w obłędnym płaszczu damskim wiosennym! W Sinsay kupisz niemal identyczny Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony...