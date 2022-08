Rihanna i ASAP Rocky wybrali się na spacer po Nowym Jorku w środku nocy. Odpoczywają od synka?

Doda posiada wyrazisty styl ubierania się. Potrafi wyglądać kobieco, seksownie, drapieżnie. Jej modowe metamorfozy możemy obserwować za każdym razem, gdy pojawia się na czerwonym dywanie. Nic więc dziwnego, że projektanci oraz światowe marki zabiegają o to, aby wokalistka nosiła ich ubrania. Zobacz: Doda szaleje na zakupach. Pochwaliła się ile wydała Artystka ponownie została wyróżniona przez River Island i otrzymała w prezencie buty z najnowszej limitowanej kolekcji sieciówki, którą zaprojektowała sama Rihanna . Dorota należy bowiem do wąskiego grona "ambasadorek" marki na całym świecie i jako pierwsza otrzymuje najgorętsze nowości. Nowym nabytkiem Doda pochwaliła się na Instagramie. Do fotki prezentującej skórzane botki na obcasie w militarnym stylu wokalistka dołączyła krótki komentarz: "Bez jointa w obcasie????thx riri" . Jesteśmy bardzo ciekawi do jakiej stylizacji Doda użyje nowych butów. Przypomnimy, że kilka lat temu stylizacje gwiazdy wpadły w oko stylistom Rihanny. Być może nadal obserwują jej modowe poczynania. Zobacz: O co styliści Rihanny i J.Lo prosili Dodę? Doda jak rasowa seksbomba na imprezie motoryzacyjnej: