Rihanna i ASAP Rocky z dzieckiem na lotnisku. Baby Fenty to prawdziwy słodziak

W ostatnich miesiącach media z całego świata żyją ciążą Rihanny. Od momentu, w którym RiRi ogłosiła, że spodziewa się dziecka, szybko stała się królową ciążowego stylu. Okładka "Vogue'a", na której znalazła się Barbadoska, prawdopodobnie przejdzie do historii. Do niedawna wyglądało, że piosenkarka żyje pełnią szczęścia z ASAP Rockym i cieszy się na myśl o wspólnym wychowywaniu ich pierwszego malucha. W mediach pojawiła się jednak wiadomość, która zszokowała fanów gwiazdy. Znany influencer, który współpracuje z "Vouge'iem" ujawnił, że Rihanna i jej partner rozstali się. Powodem miała być niewierność rapera. Czego się dowiedzieliśmy? Rihanna zerwała z ASAP Rockym? "Przyłapała go na zdradzie z projektantką butów" Szokujące informacje trafiły do mediów zaledwie kilka dni po tym, jak Rihanna trafiła na okładkę amerykańskiego "Vogue'a" . Współpracujący z takimi modowymi magazynami jak "Harper's Bazaar" oraz "Vogue", francuski influencer Louis Pisano opublikował na swoim Twitterze wpis, w który ciężko uwierzyć. Poinformował swoich fanów, że RiRi zerwała z ASAP Rockym. Barbadoska miała przyłapać ukochanego na zdradzie podczas Tygodnia Mody w Paryżu, na którym zachwyciła wszystkich mocno prześwitującą sukienką od Diora. Zobacz także: Rihanna znów robi furorę ciążową stylizacją. Tym razem pokazała się w pastelowym różu Rihanna i ASAP Rocky rozstali się. Rihanna zerwała z nim po tym, jak przyłapała go na zdradzie z projektantką butów, Aminą Muaddi - przekazał Louis Pisano. Rihanna & ASAP Rocky have split. Rihanna broke up with him after she caught him cheating with shoe designer Amina Muaddi. — LOUIS (@LOUIS_via_ROMA) April...