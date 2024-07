Coraz częściej gwiazdy przyznają się do swojej orientacji homoseksualnej i nie ma się czemu dziwić. Z każdym rokiem świadomość społeczeństwa zmienia się coraz bardziej, a to za sprawą chociażby osób publicznych, które nie ukrywają swoich związków z osobami tej samej płci przed publicznością. Jeden z ostatnich głośnych coming outów należy do Ricky'ego Martina. Latynoski bożyszcze kobiet dwa lata temu na swojej stronie oświadczył, że jest gejem i razem ze swoim partnerem, Carlosem Gonzalezem, wychowuje bliźniaków urodzonych przez surogatkę. Co więcej, para planuje wziąć ślub. Zobacz: Ricky Martin planuje ślub

Reklama

W kwietniowym wydaniu hiszpańskiej edycji "Vanity Fair" gwiazdor wziął udział w sesji z synami. Na jednym zdjęciu pojawił się także partner Martina. Przy okazji Ricky podsumował swoje głośne związki z kobietami.

- Sypiałem z kobietami i zakochiwałem się w nich czując zarazem ogromne emocje. Była miłość i namiętność. Nie żałuję żadnego związku, w którym byłem. Zarówno relacje z kobietami, jak i mężczyznami, wiele mnie nauczyły.

Zapytany o to, co Ricky Martin sądzi na temat praw par homoseksualnych w Hiszpanii, odpowiada:

- Jako hiszpański obywatel podniósłbym głos by zjednoczyć się z moim narodem.

Zobacz także

Ciekawe kiedy podobną sesję zobaczymy w polskiej prasie i czy w ogóle kiedyś to nastąpi?