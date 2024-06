W nowym filmie Mike Lowrey i Marcus Burnett znajdą się w najtrudniejszej sytuacji, w jakiej kiedykolwiek się znaleźli: kiedy na jaw wychodzą nowe dowody wskazujące na to, że zmarły kapitan Howard przez całe życie popełniał przestępstwa związane z narkotykami, Bad Boys przysięgają oczyścić jego imię... nawet jeśli oznacza to znalezienie się na celowniku kartelu i policji.

Will Smith i Martin Lawrence powracają w "Bad Boys: Ride or Die"

Kiedy kapitan Howard zostaje niesłusznie oskarżony o przestępstwa związane z narkotykami, Bad Boys przysięgają oczyścić jego imię. Ale gdy zbliżają się do odkrycia prawdy, Mike i Marcus sami zostają wrobieni. Ścigani przez policję, na celowniku karteli, ścigani przez każdy gang w mieście...

Ich chemia jest niewiarygodna. To zawsze zaskakujące, gdy jesteś za kamerą i reżyserujesz scenę, a oni wymyślają ten genialny humor — siadasz, relaksujesz się i patrzysz, jak występują. To najlepszy duet na dużym ekranie i bardzo wyjątkowy — mówi Bilall Fallah, który reżyseruje komedię wraz z Adilem El Arbim (są najbardziej znani jako po prostu Adil & Bilall).

Smith mówi, że jego chemia z Lawrencem wynika z trzydziestu lat wzajemnego szacunku dla swojego rzemiosła.

Obaj dorastaliśmy i doświadczyliśmy wiele w życiu. Więc kiedy spotykamy się razem, troszczymy się o siebie nawzajem — to jedyny sposób na udaną współpracę. Czy nie tego wszyscy chcemy? Kogoś, na kogo możemy liczyć bez względu na wszystko? — powiedział Will Smith.

Producent Jerry Bruckheimer twierdzi, że możliwość pokazania tej chemii jest możliwa tylko z postaciami, które widzowie znają i kochają.

Wielkim sukcesem tej serii jest to, że uwielbiają być razem na ekranie. Uwielbiają konfrontację ze złoczyńcami i konflikty między sobą. To dla nich prawdziwa radość. Kiedy spotykam postacie takie jak Mike i Marcus, chcę je zobaczyć na dużym ekranie. Chcę stworzyć konflikt, dramat i komedię oraz zebrać najlepszych ludzi — najlepszych scenarzystów, najlepszych reżyserów, najlepszych aktorów. Bo jeśli dobrze to wszystko połączysz, widzowie będą wracać w kółko

Rzeczywiście, nawet jeśli się kłócą, Mike i Marcus najwyraźniej się kochają i zawsze będą dla siebie nawzajem jeździć lub umierać, podnosząc się nawzajem.

Są partnerami na całe życie. Są gotowi posunąć się do wszystkiego, by ratować siebie nawzajem, stawiać się w jak najlepszym świetle, szanować się nawzajem, rozwijać się razem, aż do śmierci — mówi Lawrence.

Za reżyserię nowej części są odpowiedzialni : Adil El Arbi i Bilall Fallah ( "Bad Boys For Life"). Twórcą scenariusza jest Chris Bremner, który wcześniej pracował przy produkcji trzeciej części. Bad Boys: Ride or Die, wyprodukowany przez Smitha i z jego udziałem, jest czwartą odsłoną serii Bad Boys i kontynuacją jednego z największych hitów kasowych 2020 roku, Bad Boys for Life.

