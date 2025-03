Niedawno Magdalena z "Rolnik szuka żony" poinformowała swoich obserwatorów na Instagramie o zakończeniu swojego związku. Uczestniczka show TVP wyznała, że partner nie tylko ją zdradzał, ale również zaraził wirusem HPV. Ta historia mocno zainteresowała internautów, którzy wciąż dopytują ją o szczegóły jej związku i choroby. Była kandydatka Rafała z "Rolnik szuka żony" postanowiła odpowiedzieć na pytania internautów dotyczące: związku, zdrady i choroby. Padły naprawdę mocne słowa, aż w pewnym momencie polały się łzy.

Magdalena, która zdobyła popularność jako kandydatka Rafała w programie "Rolnik szuka żony", po zakończeniu show zaczęła nowy związek. Jej wybrankiem został Paweł, który wcześniej był jej przyjacielem. Przez pewien czas wydawało się, że ich relacja kwitnie, jednak rzeczywistość okazała się inna. Na swoim profilu na Instagramie Magda z "Rolnika" poinformowała o rozstaniu i opowiedziała o jego mrocznych kulisach. Teraz znów otworzyła się przed internautami i opowiedziała o szczegółach rozpadu ich związku. Jedna z internautek zadała jej pytanie, jak dowiedziała się o zdradzie.

Sprawdziłam jedną rzecz w szufladzie, ktoś może się domyślić, co to było. Wiedziałam, że jak nie ma, to znaczy, że zdradza

Rozstanie z partnerem nie było jedynym ciosem, jaki spadł na Magdalenę z "Rolnik szuka żony". W swoim wpisie ujawniła, że w wyniku tej relacji zaraziła się wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). To wirus, który może prowadzić do poważnych chorób, w tym nowotworów. Uczestniczka show opowiedziała o wszystkim na Instagramie, a teraz ponownie otworzyła się na ten temat podczas Q&A.

Magdalena przyznała, że ta sytuacja była dla niej ogromnym szokiem. Podkreśliła, jak ważne jest regularne wykonywanie badań i dbanie o swoje zdrowie. Jej wyznanie miało na celu nie tylko podzielenie się osobistym doświadczeniem, ale również ostrzeżenie innych kobiet przed potencjalnymi zagrożeniami. Teraz Magda wyznała, że czeka na kolejne ważne badanie.

Moje wyniki są dosyć dobre nie powinnam mieć żadnym zmian nowotworowych, tak bynajmniej powiedzieli lekarze, że to jest stadium taki początkowy. (...) Ja mam jednak ten najgorszy HPV16. 11 kwietnia mam kolposkopie i to ona wszystko powie, czy coś jest

Magda nie pokazywała swojego partnera w mediach społecznościowych, gdy byli razem, ponieważ tak oboje ustalili. Jednak po rozstaniu zaczynała dodawać więcej jego zdjęć zakrywając mu tylko oczy. Opowiadała również o szczegółach ich prywatnego życia. Jedna z internautek zapytała ją więc, czy nie boi się, że były partner pozwie ją o zniesławienie.

Nie boję się, ponieważ mam za dużo dowodów i mam też również wsparcie osób, które by zeznawały przeciwko niemu natomiast nie zrobi tego, bo by musiał mówić o tych wszystkich brudnych rzeczach, które wyrządził. Miesiąc temu mnie straszył policją i prokuraturą, ale robił to tak, że raz napisał, a później mnie zablokował. Ja już później też go wszędzie zablokowałam, bo nie chcę, żeby mnie też tak straszył

– wyznała uczestniczka show.