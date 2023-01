Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" na bieżąco pokazuje fanom swoje życie prywatne i chętnie dzieli się kolejnymi podróżami oraz pomysłami na kreatywne spędzanie czasu z dziećmi. Ostatnio uczestniczka randkowego hitu Telewizji Polskiej z całą rodziną wybrała się na basen. Marta Paszkin relacjonując poczynania córki przy okazji pokazała... twarz synka. Zobaczcie, jak Adaś jest podobny do mamy! "Rolnik szuka żony": Marta Paszkin pokazała synka Marta Paszkin i Paweł Bodzianny dzięki programowi "Rolnik szuka żony" znaleźli miłość, ale także zyskali sporą popularność. Małżonkowie chętnie dzielą się z internautami swoim życiem prywatnym, choć mocno selekcjonują informacje, które pojawiają się w ich mediach społecznościowych. Ostatnie miesiące w życiu Marty Paszkin i Pawła Bodziannego z "Rolnik szuka żony" były pełne wrażeń , m.in. w czerwcu para powitała na świecie synka. Gwiazdy hitu TVP starają się jednak nie pokazywać twarzy swojej pociechy, jednak tym razem fani mogli dopatrzeć się buzi Adasia na jednym ze zdjęć, opublikowanych przez Martę. Chyba ktoś tu by chciał popływać z siostrą - napisała Marta Paszkin. Zobacz także: „Rolnik szuka żony”: Marta Paszkin zdradza sekret swojej diety. To dlatego tak szybko wróciła do formy? Pod jednym z ostatnich zdjęć na instagramowym profilu Marty Paszkin pojawiło się mnóstwo miłych słów od internautów, którzy dostrzegli na relacji Marty buzię Adasia. - Adaś jaki podobny do mamusi ❤️ - Adaś to piękny niebieskooki kawaler 😍 - Jaki piękny, a przede wszystkim duży ten wasz synek 😊😊😊😊😊 - piszą fani. Wyświetl ten post na Instagramie...