Odbywający się u schyłku lata Festiwal Filmowy w Wenecji, to jedno z największych wydarzeń przemysłu filmowego w ciągu całego roku. W weneckich gondolach i na czerwonym dywanie mieliśmy okazję zobaczyć do tej pory wiele gwiazd promujących swoje najnowsze filmy m.in. Winonę Ryder i Jennę Ortegę, które zobaczyć będziemy mogli w drugiej części kultowego „Beetlejuice”, Angelinę Jolie, którą po latach nieobecności na ekranie podziwiać będziemy w filmie Pablo Larraína „Maria”, mówiącym o życiu śpiewaczki operowej Marii Callas czy jej byłego mężą Brada Pitta i jego przyjaciela George’a Clooneya, którzy wystąpili we wspólnej produkcji „Wolfs”.

Ale Festiwal Filmowy w Wenecji to nie tylko święto kina. Drugą najważniejszą muzą wydarzenia jest moda, dlatego na festiwal zjeżdżają przedstawiciele świata modowego. Podczas pobytu w Wenecji światowej sławy model i influencer Zeus Legend wziął udział w ekskluzywnym edytorialu, w którym zaprezentował produkty z najnowszej, jesiennej kolekcji marki Pako Lorente. Wybrane przez niego stylizacje doskonale oddają ducha wyrafinowanego casualu – jednego z kluczowych nurtów, które marka proponuje tej jesieni.

Influencer postawił na odważne wybory, jak sztruks, który wraca do łask w męskiej modzie, a także na stylowe połączenia koszulek polo z marynarkami – trend, który zdobywa coraz większą popularność wśród modowych entuzjastów. Stylizacje te idealnie wpisują się w charakter kolekcji, podkreślając elegancję i nowoczesność, jakie marka oferuje swoim klientom.

Trend wyrafinowany casual w modzie męskiej to połączenie elegancji z wygodą, gdzie klasyczne elementy garderoby zyskują luźniejszy, bardziej swobodny charakter. Styl ten opiera się na harmonijnym zestawieniu odzieży tak by zachować elegancki, ale niezobowiązujący wygląd, idealny na różnorodne okazje.

Marka Pako Lorente, znana z jakościowych garniturów, coraz częściej prezentuje styl casual, który doskonale wpisuje się w obecne trendy i potrzeby mężczyzn, tym samym poszerzając swoją ofertę o bardziej wszechstronne propozycje.

Pako Lorente jest znane z ciekawych aktywacji marketingowych, które skutecznie przyciągają uwagę klientów. Niewątpliwie projekt Zeus Legend to kolejna inicjatywa, która budzi zainteresowanie i pokazuje, że marka nieustannie dąży do innowacji w swoich działaniach.

Materiał promocyjny marki Pako Lorente