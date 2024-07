Britney Spears od 27 grudnia 2013 roku objęła rezydenturę w Las Vegas. Gwiazda przez najbliższe dwa lata zagra serię koncertów, które mają przyciągnąć tłumy fanów. Amerykańskie media plotkowały od tygodni, że księżniczka popu może mieć problem z powtórzeniem sukcesów jakie przed nią odniosły Cher czy Celine Dion. Na szczęście, po pierwszym show okazało się inaczej.

Ostatnio w sieci krąży wideo z otwarcia "The Piece Of Me Show", podczas którego Spears przywitała rzesza fanów. Widok idolki wysiadającej z białego samochodu od razu wprowadził publiczność w szał. Piskom i krzykom na widok Britney nie było końca.

Wybralibyście się na koncert Britney?

