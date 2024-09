Doda od lat zachwyca na polskiej scenie i dzisiejszego wieczoru nie jest inaczej. Tym razem wokalistka wystąpiła podczas Lata z Radiem i Telewizją Polską. Na scenie nie była jednak sama, a takiego połączenia publiczność jeszcze nie widziała. Piosenka ledwo się skończyła, a Rabczewska oficjalnie ogłosiła - "Spełniło się".

Dod wystąpiła w Grudziądzu

31 sierpnia scena w Grudziądzu rozgrzała się do czerwoności, a to za sprawą Lata z Radiem i Telewizją Polską. Koncert rozpoczął się z przytupem, bo od występu Dody, która po raz kolejny zaskoczyła nową fryzurą. Tym razem pokazała się w czarnych włosach do ramion! Uwagę zwracał również jej strój, a był to sporo odsłaniający, neonowy kombinezon.

kadr TVP

Doda nie wystąpiła jednak w Grudziądzu sama, bowiem wykonała utwór w duecie z... Natalią Nykiel! To pierwszy raz, gdy artystki miały okazję razem zaśpiewać. Którą piosenką rozpoczęły wydarzenie? Padło na "Volcano" autorstwa Nykiel. Gdy skończyły śpiewać, Doda stanęła na środku i obwieściła, że właśnie spełniło się jej marzenie!

Moim marzeniem zawsze było zaśpiewać tę piosenkę. Uwielbiam ''Volcano'' i właśnie dziś się to spełniło i super, że z tak wspaniałą publicznością! - obwieściła.

Jak można było się spodziewać, po słowach Dody rozległy się piski i brawa. Następnie artystki wykonały wspólnie kolejny utwór, tym razem autorstwa Rabczewskiej. Okazało się, że był to ulubiony kawałek Nykiel.

Przychodzimy do was dziś z kobiecą, silną, siostrzaną energią, ponieważ stwierdziłyśmy, że chcemy zaśpiewać swoje ulubione piosenki. Jako że jesteśmy dwiema wodniczkami... więc ja teraz będę miała ogromną przyjemność zaśpiewać razem z Dodą jej moją ulubioną piosenkę - ''Melodia ta'' - ogłosiła Natalia Nykiel.

kadr TVP

Kolejny utwór również porwał publikę do wspólnej zabawy, a Doda i Natalia Nykiel wyglądały na zadowolone ze wspólnego występu.

