Roksana Węgiel i Michał Kassin dostaną się do finału "Tańca z Gwiazdami"? Najmłodsza para obecnej edycji tanecznego show z odcinka na odcinek zaskakuje występami na scenie. W ich choreografiach nie brakuje nawet elementów akrobatyki. Wokalistka nie może już się doczekać, aż pokaże widzom, co tym razem przygotowała. Opublikowała nagranie, na którym wraz z Michałem Kassinem aż krzyczą ze szczęścia.

Tydzień temu Roksana Węgiel rozpływała się nad występem Kevina Mgleja. Ukochany wystąpił z nią w ramach odcinka z bliskimi i zdobyli "cztery dziesiątki". Taką samą notę Roksana Wegiel i Michał Kassin wytańczyli swoją zmysłową rumbą. Nie ma wątpliwości, że młoda wokalistka nie zwolni tempa również w półfinale "Tańca z Gwiazdami". Niedługo przed odcinkiem opublikowała nagranie z prób, na którym wraz z tanecznym partnerem nie kryją ekscytacji: