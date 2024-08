Sandra Kubicka i Aleksander Baron zostali rodzicami w maju i od tamtej pory najważniejszy dla nich jest synek- Leonard. Najczęściej to Sandra pokazuje, w jaki sposób spędza czas z dzieckiem, ale tym razem fani mogli na nagraniu zobaczyć Alka Barona i małego Leosia. Nagranie to hit sieci!

Aleksander Baron swego czasu spotykał się z kilkoma celebrytkami, między innymi z Julią Wieniawą czy Blanką Lipińską. Od kilku lat jest jednak związany z Sandrą Kubicką, z którą postanowił wziąć ślub! Trzy miesiące temu na świecie pojawił się ich pierwszy synek Leoś, który urodził się chwilę za wcześnie i musiał dochodzić do zdrowia w szpitalu. Od jego narodzin zarówno Sandra Kubicka, jak i Alek Baron oszaleli na jego punkcie i spędzają z chłopcem jak najwięcej czasu. Nie da się ukryć, że Alek Baron ma wiele zajętości, więc fani mogą najczęściej oglądać Leosia na profilu Sandry, jednak tym razem sytuacja się odmieniła.

Alek Baron i Sandra Kubicka wyjechali z synkiem do Trójmiasta i właśnie tam muzyk postanowił nagrać, w jaki sposób spędza czas z dzieckiem. Chłopiec był wtulony w ramiona taty, a ten udawał, że zjada mu rękę. Wówczas Sandra Kubicka zapytała czy syn jest dobry, a Alek Baron zdrobniale wyznał: "Pyska".

W komentarzach aż roiło się od ciepłych słów fanów.