Sesje zdjęciowe, okładki magazynów, a obecnie nawet teledyski czy filmy (jak u Britney Spears - zobacz) - retusz gwiazd jest wszechobecny i stał się już standardem, z którym nawet nikt nie stara się walczyć. Czasami jednak dążenie do doskonałości kończy się ogromną wpadką. Ostatnio przekonała się o tym powracająca do show-biznesu Edyta Bartosiewicz. Przypomnijmy: Grafik zmasakrował Bartosiewicz na okładce

Temat retuszu wśród gwiazd postanowili poruszyć redaktorzy "Pytania na Śniadanie". Do studia zaprosili profesjonalnego fotografa, Bartosza Wardziaka, który szczerze opowiedział o swojej pracy i szczegółach postprodukcji. Zdradził również, co najchętniej w Photoshopie poprawiają sobie gwiazdy. A lista jest naprawdę długa.

Zawsze dokonuję korekt, w zależności od tego, jakie są potrzebne. Źle użyty Pohotoshop jest masakrą. Tutaj te korekty są tak robione, żeby nie były widoczne. Czasami są to niedoskonałości skóry, czasami coś wyskoczy dzień przed sesją, czego mejkapistka nie jest w stanie ukryć. Czasami modelka ustawi się w ten sposób, że owal twarzy nie wygląda najlepiej, robi się podwójny podbródek, więc trzeba troszeczkę tę buźkę wessać. Zdarzają się też osoby, które mają swoje wymogi. Redukcja zmarszczek mimicznych, bycie bardziej opalonym i tego typu korekty. Staram się tego zdjęcia nie zmieniać do tego stopnia, jak czasami życzy sobie modelka lub aktorka, tylko wprowadzić swoją korektę tak, żeby to wszystko wyglądało naturalnie - wyznał