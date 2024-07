Detektyw Krzysztof Rutkowski wzbudza ogromną ciekawość Polek i Polaków nie tylko ze względu na swoje działania zawodowe, ale również i wygląd. Teraz postanowił zabrać głos i powiedzieć, w jaki sposób o siebie dba. Nie obyło się bez obrazowego porównania do mężczyzn w jego wieku... Złote rady?

Nie da się ukryć, że obok stylu Krzysztofa Rutkowskiego po prostu nie da się przejść obojętnie. Gwiazdor uwielbia pełne przepychu stylizacje, którymi podkreśla swój charakter. 64-letni dzisiaj detektyw utrzymuje się w znakomitej formie, a jego fani z pewnością zadają sobie pytanie, czemu zawdzięcza taki stan rzeczy?

Teraz wszystko stało się jasne, a Rutkowski zdradził, jakim zabiegom się poddał. Jednocześnie odwołał się do ... innych mężczyzn, którzy - jego zdaniem - nie dbają o sobie wystarczająco:

Wstrzyknęli mi w szyję witaminę, która nadaje jędrności skóry. Czy to coś złego, że o siebie dbam? Nie wszyscy panowie w moim wieku to robią. Mają wielkie brzuchy, przez co ledwo się mieszczą do samochodu. Zamiast jednak narzekać, trzeba o siebie zadbać

W innej rozmowie Krzysztof Rutkowski podjął z kolei temat rzekomego zagęszczania przez niego włosów. Wyliczył kolejne czynniki, dzięki którym jest w dobrej kondycji:

Co do zagęszczanych włosów, są to wymyślone spekulacje. Wiem, że ludzi boli, że dobrze wyglądam, ale to dlatego, że o siebie dbam. Mam dobrą dietę, suplementy, jadam, co trzeba, staram się codziennie ćwiczyć

- zdradził z kolei dla ''Faktu''.