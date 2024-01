W ostatnich dwóch tygodniach media rozpisywały się o kolejnych rewolucjach w TVP i plotkowano o powrotach co poniektórych gwiazd. Widzowie z pewnością będą zadowoleni, bo oficjalnie na ekrany stacji wraca Maciej Orłoś! Wiemy, kiedy znów go zobaczymy.

Maciej Orłoś wraca do TVP

Wydarzenia, jakie obserwowaliśmy w ostatnim czasie wokół Telewizji Polskiej, podzieliły społeczeństwo i wywołały szereg kontrowersji. Chociaż było jasne, że radykalne zmiany są nieuniknione, wielu do ostatniej chwili próbowało ich uniknąć. Sporo mówiło się m.in. o ewentualnych zwolnieniach części pracowników, ale i powrocie niektórych gwiazd.

Maciej Orłoś

Teraz nie ma już żadnych wątpliwości, że postacią, którą ponownie zobaczymy w TVP, jest Maciej Orłoś! Jeszcze w połowie grudnia o powrocie prezenter mówił w następujący sposób:

Mnóstwo osób mnie pyta, czy w tej sytuacji wrócę do ''Teleexpressu''. Odpowiedź na razie może być tylko jedna: ''pożyjemy - zobaczymy''

Tuż po Nowym Roku prezenter ogłosił oficjalnie, że po 8 latach wraca do "Teleexpressu"! Co więcej, wiadomo już, kiedy ponownie zobaczymy go na ekranie.

To nie jest fotomontaż. Dziś próby, jutro o 17:00 pierwszy po przerwie ''Teleexpress''. Do zobaczenia

Maciej Orłoś był prowadzącym formatu przez aż 25 lat, a jego odejście zszokowało większość widzów. Teraz fanów cieszyć będzie nie tylko widok samego dziennikarza, ale i odmienionego studia, które możemy dostrzec za jego plecami.

