Michał Szpak to zdecydowanie jedna z bardziej interesujących osób w show-biznesie. Piosenkarz nie tylko doskonale śpiewa, ale również zaskakuje swoimi stylizacjami i sposobem bycia. 33-latek ostatnio wybrał się na wakacje, aby nabrać sił. Teraz zdradził tajemnicę, dlaczego odpoczynek był tak ważny.

Michał Szpak wystąpi w nowym programie na TVN

Michał Szpak na InstaStories opublikował właśnie nagranie, w którym opowiedział, że już niebawem będzie można zobaczyć go w nowej produkcji TVN-u "Czas na Show" Drag Me Out".

Dzisiaj już mogę oficjalnie o tym powiedzieć. Będę częścią programu 'Drag Me Out' z czego jestem ogromnie dumny. Bardzo się z tego powodu cieszę. Jestem podekscytowany i fantastyczne jest to, że po raz kolejny w Polsce powstaje coś, co z jednej strony jest bardzo kontrowersyjne (nie dla mnie oczywiście), ale z drugiej strony jest też programem misyjnym i pokazuje całe spektrum tego czym jest Polska, kim są ludzie w Polsce i jak wspaniale rozwija się w tym kraju tolerancja - wyjawił na InstaStories Michał Szpak.

W dalszej części nagrania piosenkarz życzył swoim fanom cudownego dnia i zaprosił do oglądania nowego show.

"Czas na Show" Drag Me Out" będzie to pierwszy taki program w Polsce, na antenie TVN-u i zadebiutuje już wiosną.

W nowym przełomowym show zobaczymy sześciu śmiałych przedstawicieli show-biznesu, którzy będą musieli wykazać się otwartością, odrobiną szaleństwa i… odkryć w sobie wewnętrzną Królową! A wszystko to pod okiem mentorek – największych gwiazd polskiej sceny Drag oraz wymagającego jury - informuje TVN.

