Renata Kaczoruk zdradziła, jaki prywatnie jest Kuba Wojewódzki. Do czasu, kiedy modelka nie została publicznie skrytykowana za zachowanie w programie "Azja Express", dziennikarz nie komentował swojego życia prywatnego i starał się nie mówić o swoim związku z Renatą. Niestety, kiedy na Renatę Kaczoruk zalała fala hejtu, Kuba zareagował bardzo emocjonalnie i m.in. udzielił mocnego wywiadu w którym atakował Małgorzatę Rozenek i Radosława Majdana z którymi pokłóciła się jego narzeczona.

Teraz Renata Kaczoruk w programie "Gwiazdy Cejrowskiego" opowiedziała o tym, co przeżywał Kuba Wojewódzki, kiedy spadła na nią krytyka za "Azja Express". Czy w trudnych chwilach mogla liczyć na swojego partnera?

Absolutnie tak. Tak. Jestem porażona tym, na co się porwał, żeby mnie ochronić. Mam ogromny podziw dla niego - przyznała Renata Kaczoruk. Zabraniał mi myśleć o tym, co się wydarza. Zabraniał mi analizować, robić coś co uwielbiam, od czego zwykle nie potrafię się uwolnić, bo jestem control freakiem”. (...) Kuba, który jest kontrowersyjny, którego nie da się inaczej uderzyć. Który robi wrażenie osoby, o skórze hipopotama, który potrafi sobie radzić w tych mediach i naprawdę nie przyjmuje tych batów, które oni chcieliby mu wymierzyć. Natomiast dotyka go wszystko, co dotyczy mnie.

Ukochana Wojewódzkiego w rozmowie z Marcinem Cejrowskim opowiedziała również, co czuła, kiedy oglądała program "Azja Express".

Pierwszy odcinek jest sympatyczny. Dokładnie o to chodziło. Pierwszy raz wspólnie oglądaliśmy na konferencji i zrywaliśmy boki. Było przezabawnie. Wspólnie komentowaliśmy to, co się działo na ekranie. Dopiero drugi odcinek to był cios. Myślę sobie: „Jezu...dokąd to zmierza?” Ścisk w żołądku. Próbuję zrozumieć, co ma się wydarzyć. Czemu to służy? Dlaczego? CO mogę z tym zrobić? Dopóki nie skończył się dziesiąty odcinek cały czas żyłam z zaciśniętym żołądkiem i stresem.