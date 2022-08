Sylwia Bomba może liczyć na wsparcie partnera w trudnych chwilach. Pokazała ukochanego

Sylwia Bomba kilka tygodni temu poinformowała fanów, że jej związek nie przetrwał. Gwiazda "Gogglebox" oraz nadchodzącej edycji "Tańca z Gwiazdami" rozstała się po kilku latach z Jackiem, z którym doczekała się córki, Antoniny. Czy teraz Sylwia Bomba jest zakochana i ma nowego partnera? W sieci pojawił się zaskakujący wpis! Zobacz także: Jak Sylwia Bomba z "Gogglebox" poznała swojego byłego już narzeczonego? „On na mnie spojrzał, ja…” Sylwia Bomba ma nowego faceta? Sylwia Bomba jakiś czas temu poinformowała fanów, że rozstała się z partnerem, z którym ma córkę. Dlaczego? Gwiazda "Gogglebox" napisała tylko: Od kilku miesięcy nie jestem w związku z tatą Antosi. Każdy dzień upewnia mnie, że moje odejście to była dobra decyzja. Wszelkie szczegóły tej sytuacji pozostawiam dla siebie. Ze względu na szacunek do przeszłości oraz do mojej córeczki nigdy więcej nie zabiorę głosu w tej sprawie - napisała. I rzeczywiście, do tej pory Sylwia rzadko zabiera głos w sprawie rozstania z Jackiem. Jednak gwiazda często odpowiada na pytania fanów, które dotyczą sfery prywatnej. Przy ostatnim zdradziła za dużo? Kiedy jeden z fanów zadał pytanie Sylwii o jej największe marzenie, ta odparła, że chce pełnej rodziny i domu, gdzie mogła by zapraszać gości. Pojawiła się również wzmianka o partnerze, który by jej towarzyszył: Niedziela. Ogród z dużym tarasem. Dom pełen przyjaciół i rodziny. Antosia z innymi dziećmi bawi się w ogródku, słychać śmiech. Wszyscy są szczęśliwi. Przy grillu stoi mój mężczyzna, podchodzi do mnie i przytula mnie. Czuję spokój. Tylko tyle i aż tyle - rozmyśla Sylwia. Zobacz także: Sylwia Bomba i jej życiowe...