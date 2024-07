Medialna wojna pomiędzy Renatą Kaczoruk, a Małgorzatą Rozenek trwa! Tym razem kontratakuje Małgorzata, która dziewczynie Kuby Wojewódzkiego proponuje... udział w swoim programie "Projekt Lady". Dlaczego?

Konflikt gwiazd rozpoczął się w programie "Azja Express", gdzie panie, delikatnie mówiąc, nie polubiły się. Jednak jeszcze goręcej zrobiło się wtedy, kiedy Rozenek odpadła z show, a na Renatę wylała się fala krytyki za zachowanie w stosunku do Małgorzaty i reszty uczestników na planie programu. Wojewódzki stanął w jej obronie i w jednym z wywiadów ostro zaatakował Małgorzatę. Potem w dyskusję włączyła się Kaczoruk, która w swoim wpisie zarzuciła prezenterce brak manier. Rozenek-Majdan odpowiedziała modelce zapraszając ją do... udziału w Projekt Lady:

Osoba z dobrymi manierami nigdy nie ocenia kogoś trzeciego. Casting do drugiego sezonu "Projektu Lady" jeszcze jest otwarty, więc zapraszam do zgłaszania się. Każdy ma prawo sądzić, że ja jestem idiotką. Nie ma problemu. Ale nie wtedy, kiedy robi ci się zarzuty z rzeczy prywatnych, które są nieprawdą, i one mogą wpłynąć na to, jak dzieci postrzegają ciebie... - mówi w rozmowie z Super Expressem.