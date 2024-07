Udział Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana w programie Azja Express to strzał w dziesiątkę. Wiele widzów deklaruje, że to właśnie dla tej pary ogląda show. W sieci furorę robią ich cytaty, a niektóre marki już na tym zarabiają. Nic dziwnego, że TVN myśli o tym, aby nakłonić świeżo upieczone małżeństwo do udziału w reality show. Co na to sama zainteresowana? Rozenek potwierdza - rozmowy trwają!

Są różne pomysły, różne propozycje, wszystkie rozważamy, bardzo uważnie, spokojnie, ale to jest tak daleka przyszłość. Lubię pracować z Radosławem, Azja pokazała, że my się świetnie przed kamerą uzupełniamy. - mówi nam Małgorzata Rozenek.

