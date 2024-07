Cytaty Małgorzaty Rozenek z programu "Azja Express" robią furorę, już nie tylko w sieci. Jedna z popularnych marek wypuściła właśnie na rynek kubki z kultowym już powiedzonkiem gwiazdy: "Nie mów do mnie teraz". Jaka cena?

Kubki z cytatem Małgorzaty Rozenek

Za kubek z cytatem Małgorzaty Rozenek trzeba zapłacić 25 złotych. Marka LazyDog wie, co robi, wykorzystując ogromną popularność programu "Azja Express", ponieważ już teraz ich oferta cieszy się ogromnym zainteresowaniem w sieci. Sama gwiazda jest zachwycona pomysłem marki (co więcej - jakiś czas temu na konferencji programu sama pojawiła się w koszulce z napisem z "Me is Rozenek Lady Victoria) i poleciła kubek swoim fanom. My sami zastanawiamy się, czy nie zamówić kilka kubków do naszej redakcji ;) I czekamy na kolejne propozycje!

Małgorzata Rozenek jest królową programu Azja Express.