Allan Krupa zakpił z Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana! Szykuje się konflikt?

Edyta Górniak jest już w USA i szykuje się do świat, a mianowicie szuka prezentów dla swojego syna Allana. Oboje wylądowali w sklepie z elektroniką, bo co 12-latek może lubić najbardziej :). Allan Krupa teraz lubi komponować muzykę i mieszać bity, więc marzy o profesjonalnym sprzęcie. Przy okazji Edyta Górniak opublikowała filmik ze sklepu jak razem z Allanem wypróbowują muzyczne gadżety. Edyta dała popis wokalny w sklepie, a Allan podkłada muzykę. Zgrany z nich duet? Zobacz: Górniak po raz pierwszy skomentowała wyjście Dariusza K. na wolność! Zdradziła, czy pozwoli mu spotkać się z Allanem! 🎶 Checking on the new #mic #musicstore 🎶🚀 @guitarcenter My boy wants to get everything 🤔... 🙈 A video posted by Edyta Gorniak (@edytagorniak) on Dec 12, 2016 at 11:54pm PST Na święta i Sylwestra Edyta Górniak i Allan Krupa wracają do Polski. Najpierw spędza święta z mamą Edyty, a potem Górniak śpiewa na Sylwestrze z TVP w Zakopanym. A pod choinkę Allan dostanie pewnie zestaw małego DJa :). Zobacz: Allan Krupa wyszedł ze szpitala! Jak teraz wygląda? Zobacz najnowsze ZDJĘCIA syna Edyty Górniak! Edyta Górniak była niedawno w Polsce na finale Hit Hit Hurra. Allan Krupa teraz lubi komponować. Edyta Górniak i Allan Krupa święta spędza w Polsce.