Odkąd potwierdziły się plotki na temat romansu Shakiry z piłkarzem FC Barcelony, Gerardem Pique, kibice Realu Madryt znienawidzili artystkę. Jak wiadomo obie te drużyny od lat ze sobą rywalizują i niecierpią wszystkiego co kojarzy się z przeciwnikiem.

Do tej pory na stadionie Santiago Bernabeu często rozbrzmiewały gorące hity Kolumbijki. Jednak teraz jest to odgórnie zakazane! Sam Pique też nie ma lekko - koledzy z drużyny przezywają go... Shakira.

Jak widać jeden związek może naprawdę sporo namieszać!