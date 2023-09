Kibice przywitali siatkarzy na lotnisku. Pojawiły się prawdziwe tłumy

Polscy piłkarze już przylecieli do Polski po Euro 2016! Na lotnisku Chopina w Warszawie prawdziwe tłumy! Zobaczcie, jak wyglądało przywitanie polskich piłkarzy na Okęciu! Co tam się działo! Zobacz: Rzut karny Błaszczykowskiego powinien BYĆ POWTÓRZONY? Majdan: "Przepis wyraźnie mówi, że..." Zobaczcie WIDEO Co to były za emocje! Zobaczcie, jak wyglądało przywitanie polskich piłkarzy na lotnisku. 17:27: Tak kibice przywitali polskich piłkarzy Powitanie piłkarzy na @ChopinAirport @tvn24 pic.twitter.com/jdtl24xkLW — Maciej Warsinski (@MWarsinski) 1 lipca 2016 17:25: Nasza redakcyjna koleżanka była na lotnisku i wysłała nam taki filmik! 17:04: Piłkarze są już w hotelu! I mają dostęp do internetu! Robert Lewandowski podziękował za gorące przywitanie na lotnisku. Zbigniew Boniek to samo: "Kibice reprezentacji - fantastyczni". Przeżyjmy to jeszcze raz - przylot Polskich piłkarzy do Polski na Okęcie - wideo! Wielki Łukasz Fabiański! Łukasz, jesteś genialny! Wojciech Szczęsny słuchał muzyki! Łukasz Piszczek jest hot! 16:48: Spływają pierwsze oferty dla Michała Pazdana, nawet za kilka milionów euro - mówi komentator w TVP INFO. Tymczasem nasza kadra w stylowych garniturach! Ależ oni są seksowni! 16:45: Kadra przemierza ulice Warszawy. Zobaczcie mnóstwo gorących fotek z lotniska! 16:40: Chyba tylko Pazdan uśmiechnięty... Polscy piłkarze wsiedli w autobus i odjechali z lotniska! Euforia fanów jednak trwa! 16:32: Kibice oszaleli na widok piłkarzy. Ale czy nie jest tam za ciasno?! Wszyscy skandują '"Kuba Błaszczykowski"! Jest! Jak gwiazdor rocka! Wielki Kuba!...